زینب عرفانیان نویسنده، یادداشتی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نوشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زینب عرفانیان نویسنده، یادداشتی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نویسنده فقید و نام آشنای کشور نوشت.

خبر را چند بار می‌خوانم

چند بار یعنی دقیقا نمی‌دانم چندبار؛ ولی می‌دانم چند بار خواندمش.

من هیجان طلب نیستم. اصلا وابداً کاری که ممکن باشد ترس را تجربه کنم انجام نمی‌دهم.

مثلا آخرین باری که پا در دل خطر گذاشتم

۱۰ سال پیش سرزمین موج‌های آبی مشهد بود. آن هم نمی‌دانستم در وسایل‌بازی‌اش مرزی بین ترس و هیجان وجود ندارد.

یا مثلاًتر تجربه غواصی

برای نوشتن کاری مجبور به تجربه‌اش بودم و نمی‌دانستم عمق ۴ متر استخر با عمق ۴ متر خلیج فارس بیشتر از آنکه فکرش را می‌کنم فرق دارد. نمی‌دانستم وهم برت می‌دارد و نباید تالاپ مثل آجر با وزنه‌هایی که زده‌اند قد کمرت بروی بنشینی ته دریا و خیار و هندوانه دریایی را ناز کنی و خل وضع‌طور برای هشت پا‌ها دست تکان بدهی.

چون ممکن است از غربت دنیای جدیدی که یک دفعه افتاده‌ای تهش، تا مرز سکته بروی. این را بعدا از روی عکس هایم زیر آب و رنگ پریده صورتم و چشم‌های از حدقه بیرون زده و مردمک گشاد شده اش فهمیدم.

چه داشتم می‌گفتم؟

چند روز است پاک حواس ندارم.

آهان حرف آن خبر بود.

همان خبری که چندبار خواندمش ولی نمی‌دانم چند بار.

الغرض!

اینها را گفتم که بگویم هیجان طلب نیستم و تا حالا پاراگلایدر سوار نشده‌ام و نخواهم شد.

ولی آقای امیرخانی

میان کلمات کتاب‌های شما پرواز مرتفع‌تر از پاراگلایدر را تجربه کرده‌ام.

روحم اوج گرفته، علمم بیشتر شده. تکنیک و کاشت و برداشت و خلّاقیت یاد گرفته‌ام.

شایده خنده تان بگیرد؛ ولی جسارتم هم بیشتر شده.

یک کلمه: آموخته‌ام.

میان من و همکاران هم سنّ و سالم این تجربه احتمالا مشترک است. روز‌هایی که تازه داشتیم الفبای نوشتن یاد می‌گرفتیم، کتاب من او یتان بی‌هوا افتاد سر راهمان. نقل مجلسمان بود. هی خواندیم و هی گفتیم آهّاااان کتاب نوشتن این شکلی ه.

ما هم بعد‌ها کتابی می‌نویسیم اینطور خرق عادت دار. این طور متفاوت.

بعد یادمان افتاد برویم قبلی‌ها را هم بخوانیم تا کتابمان دیگر خیلی خرق عادتی و خلّاقانه شود.

افتادیم به جان داستان سیستان و نشت نشا و ارمیا و قیدار و بعدی‌ها که جانستان کابلستان و نیم دانگ پیونگ یانگش را یادم است.

گفتم که چند روز است حواس ندارم.

هی زیر لب حمد می‌خوانم.

چه می‌گفتم؟

آهان حرف تجربه پرواز با کتاب بود.

کتابی که رویش نوشته باشد نویسنده: رضا امیر خانی.

قبلی‌ها را که خوانده‌ایم و بال هایمان را هم میانشان زده‌ایم. کتاب جدید می‌خواهیم.

لطفا به صحّت و سلامت که از روی آن تخت سرد و پر از بوی الکل و شلنگ‌ها و لوله‌های دراز و بی ریخت بلند شدید، یک کتاب جدید درباره پرواز بنویسید. پرواز پاراگلایدر را نمی‌گویم ها.

تجربه پروازی بلندتر.

بگذارید ما هیجان نطلب‌ها هم بال بزنیم وسط کلمات تجربه‌ای که الان میان حمد شفا خواندن‌های ما درگیرش هستید.

۱۱ آذر ۱۴۰۲..

آقای امیرخانی!

این متن را پارسال نوشتم و حالا دوباره خبر را چندبار می‌خوانم. چند‌بار یعنی دقیقا نمی‌دانم چندبار؛ ولی چندبار خواندمش.

همه‌جور پایانی در ذهنمان بود جز این پایان تلخ.

آقای شهیدمان برای سلامتی‌تان دعاکرده بود.

منتظر تاثیر حمد‌های شفایمان بودیم.

منتظر اولین نشست با شما بعد از سلامتی

و حتی منتظر کتاب جدیدتان از تجربه جدیدتان.

نشد...

آقای امیرخانی!

قبول کنید این‌بار زیادی مخاطب را غافلگیر کردید.

مرگ شخصیت اصلی بدون آماده‌سازی؟

آقای امیرخانی!

قلمتان از نوشتن ایستاد؛ ولی تفکر و نگاهتان در ما جاری خواهد ماند.

ما همچنان از کلماتی که به یادگار گذاشتید خواهیم آموخت.

آقای امیرخانی!

هیچ.

دیگر عرضی نیست. پرواز به سلامت استاد.

رحمت‌الله علی عشّاق ابا عبدالله.

زینب عرفانیان

🖌قسم به قلم.

وقتی کلمه می‌روید.