مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص قیر و تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی، بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های گیوی و خلخال خبر داد.

اختصاص اعتبار و ۲ هزار تن قیر برای توسعه زیرساخت‌های گیوی و خلخال

اختصاص اعتبار و ۲ هزار تن قیر برای توسعه زیرساخت‌های گیوی و خلخال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دیدار با نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت رفع موانع مالی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

علی نبیان در این نشست، دستور اختصاص ۲ هزار تن قیر به شهرداری‌های گیوی و خلخال را برای بهسازی و آسفالت معابر صادر کرد.

وی همچنین با هدف تکمیل بازارچه‌های شهرستان‌های کوثر و خلخال، دستور تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را داد.

تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های زیربنایی نهضت ملی مسکن در مناطق یک و دو شهر گیوی نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این دیدار، آخرین وضعیت طرح‌های بازآفرینی شهری و نهضت ملی مسکن بررسی و بر رفع موانع اجرایی و جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی تأکید شد.