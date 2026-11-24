به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: ساخت مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر در سال ۱۳۹۹ آغاز شد و اکنون پس از گذشت ۶ سال به بهره‌برداری رسید.

موسی کشتکار افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل سالن‌های تخصصی در رشته‌های ژیمناستیک، تیراندازی، ورزش‌های رزمی و زمین چمن مینی فوتبال است.

وی گفت: در مجموع هزار و ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل مجموعه ورزشی خلیج فارس هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان در این آیین با اشاره به هزینه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی برای طرح‌های ورزشی بوشهر اظهار داشت: در دولت چهاردهم با پیگیری استاندار، همراهی نمایندگان و استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی، برای تکمیل بیش از ۱۲۰ طرح نیمه‌تمام ورزشی در بوشهر اقدام شده و حدود یک هزار میلیارد ریال برای پیشبرد این طرح‌ها هزینه شده‌است.

دنیامالی افزود: با توجه به تقاضای مردم برای ساخت سالن‌های بیشتر، این روند ادامه دارد تا سرانه فضای ورزشی سرپوشیده این استان افزایش یابد.

وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به رشته‌هایی مانند تیراندازی افزود: با استاندار بوشهر درباره تأمین زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.