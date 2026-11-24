اعضای ستاد تنظیم بازار سمنان آخرین وضعیت تأمین و عرضه کالا‌های اساسی، نظارت بر بازار و توزیع محصولات کشاورزی، مواد غذایی، نهاده‌های دامی، سوخت و اقلام خودرو را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، خواستار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، رضایتمندی مردم و فعالان صنفی و استمرار نظارت مؤثر بر روند عرضه و قیمت کالا‌ها شد.

بر اساس گزارش بازرسی‌های انجام‌شده، تاکنون یک‌هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و عرضه‌کنندگان انجام شده که در ۱۲ درصد موارد تخلف ثبت شده است. همچنین افزایش قیمت پیاز، گوجه‌فرنگی، روغن سرخ‌کردنی، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، تایر خودرو و روغن موتور بررسی و برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل بازار برنامه‌ریزی شد.

حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت تأمین آرد و نان تأکید کرد: مردم استان و نانوایان قانونمند دغدغه‌ای برای تأمین آرد و تهیه نان نداشته باشند و روند تأمین و توزیع این کالای ضروری با پیگیری مستمر دنبال می‌شود.

در این نشست توسعه و افزایش روستابازار‌ها با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها به‌عنوان راهکاری برای کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها، عرضه مستقیم محصولات و متعادل‌سازی قیمت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

تداوم تأمین کالا‌های ضروری، نظارت میدانی، مدیریت قیمت‌ها و تقویت شبکه توزیع، از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد تنظیم بازار استان برای حفظ آرامش بازار و پاسخگویی به نیاز‌های مردم است.