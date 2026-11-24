به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک واحد صنفی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضائی، از محل مورد نظر بازرسی و هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به دستگیری متهم ۶۶ ساله و معرفی وی به مرجع قضائی، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق سوخت را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.