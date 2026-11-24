به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالرضا علی‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان بهارستان گفت: این شهرستان از استعدادهای فراوان و هنرمندان توانمندی برخوردار است که اقدامات ارزشمندی در حوزه فرهنگ انجام داده‌اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت هفته فرهنگی بهارستان افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این رویداد می‌تواند به یکی از هفته‌های فرهنگی موفق استان تهران تبدیل شود.

علی‌پناه همچنین از برگزاری جشنواره تئاتر استان تهران در شهرستان شهریار طی دو هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: رویکرد اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌هاست؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و هنری مناطق مختلف استان باشد.