به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امین احمدیان بازیکن ملی پوش تیم فولاد مبارکه سپاهان در فینال رقابت‌های انفرادی مردان تنیس روی میز کاپ آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو، برابر نماینده روسیه شکست خورد و نشان نقره را از آن خود کرد.

احمدیان در مرحله یک‌هشتم نهایی از سد عبیدالله سلطانوف نماینده تاجیکستان گذشت و در یک‌چهارم نهایی نیز آلکسی ساموخین از روسیه را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد.

وی در نیمه‌نهایی، از سد دیمیتری وینوگرادوف از روسیه گذشت.