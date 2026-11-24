مراسم رونمایی از سه جلد کتاب جدید فدراسیون کشتی، با حضور رئیس فدراسیون، جمعی از پیشکسوتان و اصحاب رسانه برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از سه جلد کتاب جدید فدراسیون کشتی، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) با حضور رئیس فدراسیون، جمعی از پیشکسوتان و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این آیین، سه اثر تازه با عناوین «دنیای بی‌رحم قهرمانی»، «احساس تنهایی روی تشک» و «پایان قهرمانی» به قلم آذر درویشی که در مرکز مستندنگاری فدراسیون به رشته تحریر درآمده‌اند، معرفی و رونمایی شدند.

با چاپ و انتشار این کتاب‌ها، مجموع عنوان‌های کتاب‌های چاپ‌شده فدراسیون کشتی به ۶۱ عنوان رسید.