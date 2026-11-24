مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت همدان از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی زندیان گفت: از هفته گذشته تاکنون، بیشترین موارد مراجعه به مراکز درمانی مربوط به ابتلا به آنفلوآنزا بوده است.

او تصریح کرد: از هر ۱۰۰ نمونه گرفته‌شده، بیش از ۲۲ درصد موارد ابتلا به آنفلوآنزا و بیش از ۸ درصد ابتلا به کووید۱۹ ثبت شده است.

مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی همدان با اشاره به گروه‌های سنی مبتلا گفت: ۵۳ درصد موارد ابتلا مربوط به کودکان و ۴۷ درصد مربوط به بزرگسالان است.

علی زندیان با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، بر ضرورت پیشگیری از انتقال بیماری، و پرهیز از خود درمانی به‌ویژه در میان کودکان تأکید کرد.