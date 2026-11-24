مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین قانون جدید مدیریت پسماند در بیش از ۶۰ ماده و آمادگی آن برای طرح در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین شمس، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، از تدوین قانون جدید مدیریت پسماند در بیش از ۶۰ ماده خبر داد و گفت: این قانون با هدف رفع خلأ‌های قانونی و برطرف کردن مشکلات موجود در حوزه مدیریت پسماند تدوین شده و اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

شمس با اشاره به تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ اظهار کرد: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون، همچنان مشکلات و چالش‌های متعددی در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد که ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی و همکاری کمیسیون‌های مرتبط، قانون جدید مدیریت پسماند در بیش از ۶۰ ماده تدوین شده است و امیدواریم تصویب آن بتواند بخشی از مشکلات و خلأ‌های قانونی این حوزه را برطرف کند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های زیست‌محیطی شد و گفت: از دادستان‌های مراکز استان‌ها درخواست داریم با استفاده از ظرفیت قضات و بازپرسان متخصص، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با محیط زیست و مدیریت پسماند را در استان‌ها تشکیل دهند.

شمس تأکید کرد: تشکیل این شعب می‌تواند در تسریع روند رسیدگی و افزایش اثربخشی برخورد‌های قضایی با تخلفات زیست‌محیطی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات برخی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مدیریت پسماند تصریح کرد: باید علل ناکامی پروژه‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند بررسی شود؛ چراکه در برخی موارد، قرارداد‌های منعقدشده خود به معضلی جدی تبدیل شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی برای حل‌وفصل پیامد‌های حقوقی و مالی آنها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع و انحصار‌های احتمالی در این حوزه گفت: باید مشخص شود چه عواملی مانع ورود فناوری‌های نوین و اجرای طرح‌های جدید مدیریت پسماند می‌شوند.

شمس افزود: انتظار می‌رود دادستان‌ها در جایگاه مدعی‌العموم، با پیگیری این موضوع و حمایت حقوقی از سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به شناسایی موانع و رفع مشکلات موجود کمک کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت پسماند نباید صرفاً به یافتن مکان‌های جدید برای دفن زباله محدود شود، اظهار کرد: لازم است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از تجربه‌های موفق جهانی، رویکرد مدیریت پسماند به سمت کاهش تولید زباله، توسعه بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی و سایر محصولات قابل استفاده تغییر کند.

شمس با اشاره به گستردگی مسئله پسماند در کشور گفت: در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع پسماند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان استان‌های مختلف بوده است و این مسئله به استان‌های شمالی کشور محدود نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ در اجرای طرح‌های عمرانی بیان کرد: در یک نمونه، سدی با استفاده از منابع ملی احداث شده، اما هنگام بررسی مجوز بهره‌برداری مشخص شده است که مخزن آن پیش از این محل انباشت پسماند بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: چنین مواردی ضرورت هماهنگی و یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی از مراحل ابتدایی طراحی و اجرای پروژه‌ها را نشان می‌دهد.

شمس در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول گفت: سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد پیشنهاد‌ها و مسائل مطرح‌شده را از طریق ظرفیت‌های حقوقی و ارتباط با مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه قضایی، نهاد‌های اجرایی و سازمان حفاظت محیط زیست، زمینه تحقق حکمرانی مطلوب در مدیریت پسماند، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست فراهم شود.