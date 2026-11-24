دومین جشنواره استانی «گیل‌دخت» در رشت دومین جشنواره استانی «گیل‌دخت» در رشت دومین جشنواره استانی «گیل‌دخت» در رشت دومین جشنواره استانی «گیل‌دخت» در رشت دومین جشنواره استانی «گیل‌دخت» در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جشنواره گیل‌دخت با هدف پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در عرصه طراحی و تولید پوشاک، هر سال میزبان هنرمندان و استعداد‌های خلاق استان است و تلاش می‌کند زمینه رشد توانمندی‌ها و معرفی آثار برتر را فراهم کند.

طاهره عاشوریان با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این جشنواره تصدی‌گری در حوزه مد و لباس نیست، افزود: رویکرد اصلی گیل‌دخت شناسایی کنشگران واقعی این عرصه، کشف استعداد‌های خلاق و ایجاد فرصت برای معرفی طراحان و تولیدکنندگانی است که می‌توانند در ارتقای کیفیت و هویت پوشاک اجتماعی بانوان نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به تفاوت دومین دوره جشنواره با دوره‌های گذشته گفت: محور اصلی جشنواره امسال طراحی و دوخت مانتو اجتماعی بود و مفاهیمی همچون ایران، پرچم جمهوری اسلامی و نماد مقاومت نیز در طراحی آثار مورد توجه قرار گرفت تا طراحان بتوانند مفاهیم هویت ملی و فرهنگی را در قالب پوشاک اجتماعی بانوان به تصویر بکشند.

رقابت طراحان و تولیدکنندگان در چهار بخش

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تشریح بخش‌های رقابتی جشنواره گفت: آثار شرکت‌کنندگان در چهار بخش دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و خانه‌های مد و لباس و در دو محور طراحی و دوخت مورد ارزیابی قرار گرفت.

عاشوریان افزود: در بخش طراحی، ارائه ایده‌های خلاقانه، کاربردی و متناسب با هویت ایرانی‌اسلامی برای پوشش اجتماعی بانوان ملاک ارزیابی بود و در بخش دوخت نیز الگوسازی، برش، دوخت و اجرای حرفه‌ای مانتو با تأکید بر کیفیت، تناسب و قابلیت تولید مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این دوره گفت: در راستای تقویت مهارت شرکت‌کنندگان و ارتقای سطح کیفی آثار، کارگاه‌های توانمندسازی در برخی هنرستان‌ها و آموزشگاه‌ها برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: جشنواره امسال با رویکرد شهرستان‌محور در ۱۷ شهرستان گیلان برگزار شد تا استعداد‌های هنری در مناطق مختلف استان نیز فرصت حضور و رقابت داشته باشند.

دریافت ۶۳۶ اثر در دومین جشنواره گیل‌دخت

فاطمه عاشوریان گفت: فراخوان دومین جشنواره گیل‌دخت از اواسط مردادماه منتشر شد و در مجموع ۶۳۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد ۴۱۸ اثر در بخش دوخت و ۲۱۸ اثر در بخش طراحی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه آثار دریافتی در اختیار هیئت داوران قرار گرفته است، افزود: پس از ارزیابی تخصصی، برگزیدگان معرفی و تجلیل می‌شوند و نفرات برتر نیز برای حضور در جشنواره ملی ایران‌دخت در تهران معرفی خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌ها از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک گفت: انتظار می‌رود با استمرار کارگاه‌های تخصصی، تقویت همکاری دستگاه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، آثار برگزیده جشنواره از مرحله طراحی و رقابت فراتر رفته و امکان ورود به چرخه تولید و عرضه در بازار پوشاک را پیدا کنند.

فاطمه عاشوریان افزود: تحقق این هدف می‌تواند زمینه پاسخگویی به بخشی از نیاز بانوان استان در حوزه پوشاک اجتماعی را با تکیه بر ظرفیت تولیدکنندگان بومی فراهم کند.