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مسئول بسیج جامعه زنان گیلان از دریافت ۶۳۶ اثر در دومین جشنواره گیلدخت خبر داد و گفت: جشنواره گیلدخت، سکوی شناسایی استعدادهای طراحی و تولید پوشاک ایرانیاسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جشنواره گیلدخت با هدف پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در عرصه طراحی و تولید پوشاک، هر سال میزبان هنرمندان و استعدادهای خلاق استان است و تلاش میکند زمینه رشد توانمندیها و معرفی آثار برتر را فراهم کند.
طاهره عاشوریان با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این جشنواره تصدیگری در حوزه مد و لباس نیست، افزود: رویکرد اصلی گیلدخت شناسایی کنشگران واقعی این عرصه، کشف استعدادهای خلاق و ایجاد فرصت برای معرفی طراحان و تولیدکنندگانی است که میتوانند در ارتقای کیفیت و هویت پوشاک اجتماعی بانوان نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به تفاوت دومین دوره جشنواره با دورههای گذشته گفت: محور اصلی جشنواره امسال طراحی و دوخت مانتو اجتماعی بود و مفاهیمی همچون ایران، پرچم جمهوری اسلامی و نماد مقاومت نیز در طراحی آثار مورد توجه قرار گرفت تا طراحان بتوانند مفاهیم هویت ملی و فرهنگی را در قالب پوشاک اجتماعی بانوان به تصویر بکشند.
رقابت طراحان و تولیدکنندگان در چهار بخش
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تشریح بخشهای رقابتی جشنواره گفت: آثار شرکتکنندگان در چهار بخش دانشآموزی، دانشجویی، آزاد و خانههای مد و لباس و در دو محور طراحی و دوخت مورد ارزیابی قرار گرفت.
عاشوریان افزود: در بخش طراحی، ارائه ایدههای خلاقانه، کاربردی و متناسب با هویت ایرانیاسلامی برای پوشش اجتماعی بانوان ملاک ارزیابی بود و در بخش دوخت نیز الگوسازی، برش، دوخت و اجرای حرفهای مانتو با تأکید بر کیفیت، تناسب و قابلیت تولید مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی این دوره گفت: در راستای تقویت مهارت شرکتکنندگان و ارتقای سطح کیفی آثار، کارگاههای توانمندسازی در برخی هنرستانها و آموزشگاهها برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: جشنواره امسال با رویکرد شهرستانمحور در ۱۷ شهرستان گیلان برگزار شد تا استعدادهای هنری در مناطق مختلف استان نیز فرصت حضور و رقابت داشته باشند.
دریافت ۶۳۶ اثر در دومین جشنواره گیلدخت
فاطمه عاشوریان گفت: فراخوان دومین جشنواره گیلدخت از اواسط مردادماه منتشر شد و در مجموع ۶۳۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد ۴۱۸ اثر در بخش دوخت و ۲۱۸ اثر در بخش طراحی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه آثار دریافتی در اختیار هیئت داوران قرار گرفته است، افزود: پس از ارزیابی تخصصی، برگزیدگان معرفی و تجلیل میشوند و نفرات برتر نیز برای حضور در جشنواره ملی ایراندخت در تهران معرفی خواهند شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایتها از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک گفت: انتظار میرود با استمرار کارگاههای تخصصی، تقویت همکاری دستگاهها و حمایت از تولیدکنندگان، آثار برگزیده جشنواره از مرحله طراحی و رقابت فراتر رفته و امکان ورود به چرخه تولید و عرضه در بازار پوشاک را پیدا کنند.
فاطمه عاشوریان افزود: تحقق این هدف میتواند زمینه پاسخگویی به بخشی از نیاز بانوان استان در حوزه پوشاک اجتماعی را با تکیه بر ظرفیت تولیدکنندگان بومی فراهم کند.