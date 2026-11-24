رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با تأکید بر ضرورت مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزش‌وپرورش گفت: یکی از مأموریت‌های بسیج، فراهم کردن میدان برای نقش‌آفرینی معلمان در مسائل مرتبط با نسل آینده و نظام تعلیم و تربیت است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سجاد صدیقی در نشست خبری با اشاره به تجربه ۴۷ ساله انقلاب اسلامی افزود: در هر مقطعی که زمینه حضور و مشارکت مردم در اداره امور فراهم شده، امکان حل مسائل و دستیابی به موفقیت نیز بیشتر شده است. در حوزه آموزش‌وپرورش هم باید از ظرفیت معلمان برای پیشبرد برنامه‌ها و رفع مسائل این دستگاه استفاده کرد.

صدیقی با تشریح سه سطح کنشگری معلمان در برنامه‌های بسیج فرهنگیان اظهار کرد: نخستین عرصه، سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش است. دستگاه تعلیم و تربیت برنامه‌های خود را اجرا می‌کند، اما مشارکت معلمان در فرایند سیاست‌گذاری می‌تواند به اجرای دقیق‌تر، عمیق‌تر و مؤثرتر این برنامه‌ها کمک کند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور ادامه داد: معلمان باید در طراحی برنامه‌های درسی، تدوین محتوای آموزشی و ارتقای کیفیت منابع انسانی آموزش‌وپرورش نقش داشته باشند. در این زمینه، معلمان دغدغه‌مند و توانمند کم نداریم و لازم است فرصت حضور و مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها فراهم شود.

وی دومین عرصه را مشارکت معلمان در پیگیری مسائل و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: بخشی از این نقش‌آفرینی از مسیر همکاری با دستگاه آموزش‌وپرورش و بخشی دیگر از طریق مطالبه‌گری برای اصلاح مسائل و بهبود عملکرد این حوزه محقق می‌شود.

صدیقی با اشاره به ظرفیت دیپلماسی آموزشی به‌عنوان یکی دیگر از عرصه‌های نقش‌آفرینی معلمان افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته در حوزه آموزش عمومی، گسترش پوشش تحصیلی، ارتقای سطح علمی و توسعه عدالت آموزشی تجربیات ارزشمندی به دست آورده است؛ تجربیاتی که می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز زمینه کافی برای حضور و نقش‌آفرینی معلمان در دیپلماسی آموزشی تعریف نشده است. این تجربیات می‌توانند به دیگر کشور‌ها منتقل شوند و زمینه تعامل و همکاری‌های آموزشی را فراهم کنند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در پایان، توانمندسازی معلمان و ایجاد فرصت برای کنشگری آنان را از محور‌های فعالیت این مجموعه برشمرد و گفت: تلاش ما این است که ضمن ارتقای توانمندی معلمان دغدغه‌مند، بستر لازم را برای حضور مؤثر آنان در سیاست‌گذاری، حل مسائل آموزش‌وپرورش و عرصه‌های بین‌المللی فراهم کنیم.

توسعه شبکه‌های معرفتی، جهادی و رسانه‌ای از برنامه‌های بسیج فرهنگیان است

صدیقی با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای گسترش نقش‌آفرینی معلمان، توسعه شبکه‌های معرفتی و ترویج اندیشه‌های شهید مطهری و امام خمینی (ره) را از محور‌های فعالیت بسیج فرهنگیان دانست.

وی با تأکید بر ضرورت جاری شدن اندیشه شهید مطهری در فضای تعلیم و تربیت گفت: رهبر انقلاب بار‌ها بر اهمیت شناخت و بازخوانی اندیشه شهید مطهری تأکید کرده‌اند. اگرچه سالروز شهادت ایشان به نام روز معلم نام‌گذاری شده، اما اندیشه مطهری نباید به این مناسبت محدود بماند و لازم است در جریان فکری و فعالیت‌های روزمره جامعه معلمان حضور داشته باشد.

صدیقی افزود: شهید مطهری مسائل دینی را از دل حوادث و مسائل روز جامعه مطرح می‌کرد. معلم نیز باید در مواجهه با مسائل و تحولات اجتماعی بتواند پاسخ‌های منطقی و مستدل ارائه کند. بر همین اساس، دوره‌هایی برای خوانش اندیشه شهید مطهری با مشارکت خود معلمان طراحی شده است تا این اندیشه در مواجهه با مسائل تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان با اشاره به ضرورت مشارکت معلمان در تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تحول در نظام تعلیم و تربیت بدون همراهی و باور جامعه معلمان محقق نمی‌شود. پیش از هرگونه بازطراحی در آموزش‌وپرورش، باید زمینه گفت‌و‌گو و تفاهم با معلمان فراهم شود. کنار گذاشتن جامعه معلمان از فرایند اندیشیدن، گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری درباره آینده آموزش‌وپرورش، یک خطای راهبردی است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فهم مشترک در میان معلمان کشور ادامه داد: نظام تعلیم و تربیت هر کشور باید بر مبانی فلسفه سیاسی آن کشور استوار باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز اندیشه‌های امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب، مبانی فکری حرکت به سمت تمدن اسلامی را شکل می‌دهند و معلمان باید در شناخت و انتقال این مبانی به نسل آینده نقش‌آفرین باشند.

صدیقی در ادامه به فعالیت شبکه‌های مسئله‌محور معلمان اشاره کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم معلمان را به سمت شناسایی و حل مسائل نظام تعلیم و تربیت سوق دهیم. در همین زمینه، رویداد‌هایی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود تا معلمان تجربه‌ها و روش‌های خود را در مواجهه با مسائل آموزشی و تربیتی با یکدیگر به اشتراک بگذارند. هدف این است که معلمان با فراگیری روش‌های مسئله‌یابی و حل مسئله، در مواجهه با چالش‌های جدید نیز بتوانند راهکار ارائه کنند.

وی همچنین فعالیت گروه‌های جهادی معلمان را از دیگر ظرفیت‌های بسیج فرهنگیان برشمرد و افزود: تجربه گروه‌های جهادی نشان داده است که معلمان می‌توانند در کنار مأموریت آموزشی خود، در حل مسائل اجتماعی نیز مشارکت داشته باشند. این گروه‌ها در حوادثی مانند سیل و زلزله و همچنین در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فناورانه فعالیت می‌کنند. تاکنون نزدیک به ۳۰۰ گروه جهادی در این مجموعه سازماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان از شکل‌گیری شبکه‌های رسانه‌ای معلمان نیز خبر داد و گفت: امروز بیش از ۳۰۰ هسته رسانه‌ای در سطوح منطقه‌ای تا ملی با مشارکت معلمان بسیجی شکل گرفته است. در شرایطی که جریان رسانه‌ای دشمن تلاش می‌کند هویت و اراده جامعه معلمان را تحت تأثیر قرار دهد، معلمان نیز در برابر این جریان مسئولیت دارند و باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبیین مسائل و پاسخ‌گویی به روایت‌های نادرست استفاده کنند.

صدیقی در پایان با اشاره به ورود معلمان بسیجی به عرصه فعالیت‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: شبکه فرهنگی و هنری معلمان انقلاب اسلامی با مشارکت معلمان دغدغه‌مند شکل گرفته و بستری برای فعالیت و تولید آثار هنری فراهم کرده است. این مجموعه تاکنون تولیداتی داشته و در تلاش است ظرفیت هنری معلمان را در مسیر اهداف فرهنگی و تربیتی به کار بگیرد.



گروه‌های پیشرفت بسیج فرهنگیان برای ارتقای مدارس و افزایش مشارکت معلمان شکل گرفته‌اند

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با اشاره به سومین عرصه فعالیت این سازمان گفت: یکی از مأموریت‌های بسیج فرهنگیان، فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی معلمان دغدغه‌مند در سطح مدارس و کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است.

وی افزود: بسیاری از معلمان در مناطق مختلف کشور برای بهبود وضعیت مدارس ایده و انگیزه دارند، اما فرصت کافی برای عملی کردن این ظرفیت‌ها در اختیارشان نیست. از سوی دیگر، مدیران مدارس نیز مسئولیت‌های متعددی بر عهده دارند و بسیج فرهنگیان تلاش می‌کند با شکل‌دهی به گروه‌های پیشرفت مدرسه، زمینه مشارکت معلمان در حل مسائل مدارس را فراهم کند.

صدیقی با تأکید بر جایگاه مدرسه در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویت‌سازی است؛ جایی که علاوه بر برنامه درسی رسمی، برنامه‌های پنهان و غیررسمی نیز بر تربیت دانش‌آموزان اثر می‌گذارند. به همین دلیل، حضور و مشارکت معلمان در اداره و ارتقای مدرسه اهمیت دارد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور ادامه داد: امروز از مشارکت معلمان و خانواده‌ها در اداره مدارس صحبت می‌شود، اما فرصت‌های تحقق این مشارکت همچنان محدود است. بسیج می‌تواند بستری برای حضور معلمان، خانواده‌ها و افراد دغدغه‌مند فراهم کند تا هرکدام متناسب با توانایی خود در پیشرفت مدرسه نقش داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت ورود معلمان به مسائل اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان گفت: آسیب‌های اجتماعی، مسئله هویت نسلی و ایجاد نشاط و حال خوب در مدارس از موضوعاتی است که نیازمند مشارکت معلمان است. باید فرصت حضور و فعالیت معلمان دغدغه‌مند در این عرصه‌ها فراهم شود.

صدیقی همچنین با اشاره به اهمیت بازتاب تجربه‌های موفق مدارس افزود: روایت فعالیت‌ها و دستاورد‌های مدارس می‌تواند زمینه آشنایی خانواده‌ها و جامعه با ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت را فراهم کند. بسیج فرهنگیان تلاش می‌کند با ایجاد فرصت برای مشارکت معلمان در این عرصه، زمینه به اشتراک گذاشتن تجربه‌های موفق و پیگیری مسائل مدارس را گسترش دهد.

رزمایش گروه‌های پیشرفت مدرسه در هفته بسیج آغاز شده است

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، از آغاز رزمایش گروه‌های پیشرفت مدرسه در هفته بسیج خبر داد و گفت: در این طرح، معلمان دغدغه‌مند با مشارکت خانواده‌ها، مسائل و چالش‌های هر مدرسه را شناسایی و برای بهبود شرایط آن اقدام می‌کنند.

وی افزود: برای اجرای این طرح، ابتدا باید خانواده‌ها با اهداف و شیوه مشارکت در فعالیت‌های مدرسه آشنا شوند. خانواده‌ها ظرفیت مهمی برای کمک به حل مسائل مدارس دارند و بسیج فرهنگیان تلاش می‌کند زمینه استفاده از این ظرفیت را فراهم کند.

صدیقی با اشاره به آغاز مرحله نخست این رزمایش از ابتدای هفته بسیج اظهار کرد: پیش‌بینی شده است طی دو هفته آینده، این فرایند در شمار زیادی از مدارس هدف اجرا و مستند شود تا معلمان بتوانند متناسب با نیاز‌های هر مدرسه، پیشنهاد‌ها و برنامه‌های خود را دنبال کنند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تأکید بر تفاوت شرایط مدارس گفت: مسائل یک هنرستان با مدرسه ابتدایی یکسان نیست و مدارس شهری و روستایی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و امکانات خود، نیاز‌ها و چالش‌های متفاوتی دارند. بنابراین، برنامه‌های پیشرفت باید بر اساس شرایط هر مدرسه طراحی شود.

وی افزود: هدف از این طرح، فراهم کردن زمینه مشارکت جامعه معلمان در کنار دستگاه رسمی آموزش‌وپرورش است تا معلمان و خانواده‌ها در شناسایی و پیگیری مسائل مدرسه نقش داشته باشند و به بهبود فضای آموزشی و تربیتی کمک کنند. همچنین روایت تجربه‌ها و اقدامات انجام‌شده در مدارس می‌تواند زمینه انتقال تجربه‌های موفق به دیگر مدارس را فراهم کند.



صدیقی با انتقاد از محتوای آموزشی و ساختار تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان گفت: محتوای آموزشی و معماری تربیت معلم نیازمند بازنگری اساسی است؛ چراکه ساختار فعلی، مبتنی بر ادبیات و الگو‌های گذشته، توان کافی برای تربیت معلم متناسب با نیاز‌های آینده کشور را ندارد.

وی افزود: فارغ از رویکرد‌های ارزشی، ساختار فعلی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم کارآمد برای آینده ایران با ضعف‌هایی روبه‌روست و باید متناسب با تحولات کشور بازطراحی شود.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به بازنگری در دکترین‌های مختلف کشور از جمله حکمرانی، نظامی، امنیتی و اقتصادی اظهار کرد: در حوزه تربیت معلم نیز باید از رویکرد منفعلانه فاصله گرفت و با نگاه فعالانه، الگوی تربیت معلم را بازطراحی کرد؛ الگویی که بتواند در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تقویت قدرت و پیشرفت ایران نقش داشته باشد.

صدیقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: مطالعات اولیه و ترسیم نقشه راه آغاز شده و تلاش می‌کنیم با ورود به این فرایند و همکاری با دانشگاه فرهنگیان، زمینه تحول در معماری برنامه‌های تربیت معلم را فراهم کنیم.