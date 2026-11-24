روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از اعمال محدودیت برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش در روز چهارشنبه ۴ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد‌های غربی تا شمال‌غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش در روز چهارشنبه ۴ آذر اعمال می‌شود.

تردد شناور‌های مسافری از بندر چارک از ساعت ۱۴ و از بندر کیش از ساعت ۱۵ ممنوع است.

تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بندر کیش به بندر آفتاب و بالعکس از ساعت ۱۳ ممنوع و از بنادر چارک و کیش با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع و تردد قایق و لنج‌های صیادی از ساعت ۱۳ ممنوع است.

با توجه به شرایط نامساعد جوی، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست می‌شود از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری خودداری کنند و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیه‌ها و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

ساکنان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب هرمزگان و شماره ۰۷۶۴۴۸۸ در جزیره کیش تماس بگیرند.