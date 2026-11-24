فرمانده انتظامی رامسر گفت: توسعه فرهنگ ورزش، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سرهنگ بابایی، فرمانده انتظامی شهرستان رامسر، در دیدار با گویا، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد، گفت: ورزش تنها فعالیتی برای حفظ تندرستی نیست، بلکه نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه جمعی، افزایش امید و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ ورزش در جامعه، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، افزود: فراهم کردن زمینه حضور نسل جوان در فعالیت‌های ورزشی، شناسایی استعداد‌ها و حمایت از ورزشکاران، می‌تواند بخش مهمی از اوقات فراغت جوانان را به مسیری سازنده و هدفمند هدایت کند.

فرمانده انتظامی رامسر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و جاذبه‌های کم‌نظیر این شهرستان تصریح کرد: رامسر با برخورداری از مواهب طبیعی همچون دریا، جنگل، کوهستان و اقلیم متنوع، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه رشته‌های مختلف ورزشی، ورزش‌های همگانی، کوهنوردی، دوچرخه‌سواری، ورزش‌های ساحلی و طبیعت‌گردی ورزشی برخوردار است که بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند به ارتقای جایگاه ورزشی شهرستان و رونق گردشگری ورزشی کمک کند.

گویا، رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش شهرستان، اظهار داشت: توسعه ورزش نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، حمایت مسئولان، استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور جوانان در عرصه‌های ورزشی است.

وی افزود: رامسر از استعداد‌های انسانی و ظرفیت‌های طبیعی قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردار است و با برنامه‌ریزی مناسب، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از هیئت‌های ورزشی و توجه به ورزش پایه و همگانی می‌توان زمینه شکوفایی استعداد‌های جوانان و حضور پررنگ‌تر ورزشکاران شهرستان در رقابت‌های استانی و ملی را فراهم کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان فرماندهی انتظامی و اداره ورزش و جوانان در راستای ترویج سبک زندگی سالم، غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و توسعه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی تأکید شد.

این دیدار به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، هم‌زمان با هفته بسیج، با هدف تقویت تعامل و هم‌افزایی در مسیر توسعه ورزش و ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی برگزار شد.