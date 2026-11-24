به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از کارگاه‌ها و اماکن خصوصی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: جانشین پلیس آگاهی به همراه مأموران تحت امر خود با تشکیل یک تیم عملیاتی و با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی و مخفیگاه متهم شدند که پس از دستگیری و بررسی های به عمل آمده از مخفیگاه وی اموال مسروقه کشف و ضبط و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند که طی تحقیقات از وی و مواجهه شدن با مستندات ارائه شده توسط ماموران پلیس آگاهی به ناچار به 11 فقره سرقت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با اشاره به ارزش اموال مسروقه تصریح کرد: ارزش ریالی سرقت‌های انجام‌شده بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.