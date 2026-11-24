وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل و مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: افتتاح این مجموعه، مسئولیتی جدید را برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال استان اردبیل آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل و مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال، با اشاره به اینکه اردبیل نخستین مقصد سفر‌های استانی دور دوم وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است، گفت: در مدت یک سال و چند ماه گذشته، با وجود شرایط دشوار کشور، تحریم‌ها، محاصره و جنگ تحمیلی، پروژه‌های ارتباطی استان متوقف نشده و با تلاش مجموعه مدیریتی استان و همراهی خانواده ارتباطات، طرح‌ها مطابق برنامه یا حتی جلوتر از زمان‌بندی در حال اجرا هستند.

هاشمی با تأکید بر اهمیت پیگیری مستمر در به سرانجام رساندن پروژه‌ها افزود: یکی از نکات مورد تأکید رهبر شهید، موضوع پیگیری بود و تجربه اجرای پروژه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که پیشرفت و تحقق اهداف، بدون پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

تکمیل مجتمع ارتباطات اردبیل پس از سال‌ها انتظار

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اظهار کرد: عملیات اجرایی این ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در ابتدای دولت چهاردهم، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، پیشرفت پروژه حدود ۵۰ درصد بود. خوشحالیم که با همراهی مدیران استانی، حمایت نمایندگان مجلس و تلاش مجموعه خانواده ارتباطات، این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای کالبدی و زیرساخت فیزیکی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری ضروری است، تصریح کرد: البته فراهم کردن فضای فیزیکی متناسب با نیازها، به‌تنهایی کافی نیست و باید آن را آغاز مسیری برای هم‌افزایی و مشارکت بخش‌های مختلف دانست.

هاشمی افزود: فناوری زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که بتواند به ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. امروز زندگی بدون فناوری قابل تصور نیست و هرچه بتوانیم از ظرفیت‌های فناورانه بیشتر استفاده کنیم، زمینه ارتقای بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی را فراهم کرده‌ایم؛ موضوعی که در برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال در این مجموعه، از استاندار اردبیل خواست حمایت ویژه‌ای از شکل‌گیری و فعالیت این مرکز داشته باشد و گفت: این مرکز می‌تواند بستری برای حضور نخبگان، فعالان و شرکت‌های فناور استان فراهم کند و به توسعه اقتصاد دیجیتال و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی اردبیل کمک کند.

اتصال ۲۰۹ روستای استان به شبکه ارتباطی در دو سال اخیر

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه‌های زیرساختی در استان اشاره کرد و گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار باید با کیفیت مناسب به زیرساخت‌های ارتباطی متصل شوند.

وی افزود: استان اردبیل حدود ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که در دو سال اخیر، ۲۰۹ روستای بالای ۲۰ خانوار آن به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند. با توجه به اینکه افق اجرای این برنامه سال ۱۴۰۷ است، روند پیشرفت پروژه‌ها نشان می‌دهد که اقدامات در این بخش مطابق برنامه در حال انجام است.

هاشمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فیبر نوری و پوشش ارتباطی جاده‌های استان، بر ضرورت تکمیل طرح‌ها و رفع نقاط فاقد پوشش تأکید کرد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسیر‌های اصلی و پرتردد استان خاطرنشان کرد: آماده‌ایم با همکاری استانداری و دستگاه‌های مرتبط، نقاط کور ارتباطی و مسیر‌هایی را که با مشکل پوشش مواجه هستند، شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.

پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی طرح نشانی‌گذاری و تعیین هویت مکانی در اردبیل

هاشمی در ادامه به اهمیت اجرای طرح‌های مرتبط با کد پستی و ژئوکدینگ در تحقق دولت الکترونیک و شفافیت اشاره کرد و گفت: تحقق دولت الکترونیک با رویکرد شفافیت، مستلزم ساماندهی دو مؤلفه اساسی است؛ نخست هویت افراد که با توسعه زیرساخت کد ملی در کشور به بلوغ مناسبی رسیده و دوم هویت مکانی و تعیین دقیق موقعیت و مشخصات اراضی و املاک.

وی افزود: تکمیل زیرساخت‌های مکانی و اجرای طرح‌های کد پستی و ژئوکدینگ، علاوه بر کمک به شفافیت، امکان مدیریت دقیق‌تر منابع و هدایت اعتبارات به سمت اهداف واقعی را فراهم می‌کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به آخرین ارزیابی شرکت ملی پست از وضعیت اجرای این طرح در استان اردبیل اظهار کرد: میزان پیشرفت پروژه ملی جی‌نف (GNAF) در استان به بیش از ۸۰ درصد رسیده است که اردبیل را در زمره استان‌های دارای عملکرد مناسب در این حوزه قرار می‌دهد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام‌شده، استان اردبیل بتواند در حوزه توسعه فیبر نوری، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، و همچنین تکمیل طرح ژئوکدینگ به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه فعالان حوزه ارتباطات، بر ضرورت تداوم همکاری و پیگیری طرح‌ها تأکید کرد و بهره‌برداری از مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل را فرصتی برای شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال استان دانست.