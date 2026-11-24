رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بخش کشاورزی استان؛ با افزایش ۷ درصدی تولید گوشت مرغ، ۳ درصدی تولید گوشت قرمز،۶ درصدی تولید تخم‌مرغ و ۲۰ درصدی تولید عسل نقش مهمی در امنیت غذایی کشور درسال جاری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تبیین دستاورد‌های کلان بخش تولیدات دامی استان، از ثبت رشد پایدار و رکورد‌های کم‌نظیر در شاخص‌های تولیدی خبر داد و گفت: توسعه زنجیره‌های ارزش و اجرای طرح‌های زیربنایی در این استان مرزی، گامی استوار در جهت تقویت استقلال غذایی و پشتیبانی از پایداری اقتصادی کشور است.

محمدرضا اصغری در تشریح آخرین دستاورد‌های این سازمان در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، با اشاره به اهمیت راهبردی استان در تأمین نیاز‌های ملی اظهار داشت: در راستای تحقق سیاست‌های کلان امنیت غذایی و احیای واحد‌های راکد، حمایت مالی از واحد‌های پرواربندی با هدف تثبیت اشتغال و توسعه اقتصاد روستایی در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن اینکه با همکاری شرکت‌های پیشرو تعداد زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ در استان به ۱۰ زنجیره توسعه یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و کلان اقتصادی افزود: در بخش زیرساخت‌های صنعت طیور، طرح ایجاد سه واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه و همچنین طرح بهینه‌سازی و اتوماسیون ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه در سطح استان عملیاتی شده است. همچنین در حوزه دام سنگین، احداث گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت ۵ هزار رأس مولد و اجرای پروژه‌های ملی اصلاح نژاد دام‌های بومی و عشایری (مانند توزیع قوچ و میش‌های ژن‌دار)، چشم‌انداز تازه‌ای را در خوداتکایی و بهبود ژنتیک دامی کشور گشوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با استناد به آمار‌های رسمی مقایسه‌ای عملکرد سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ارتقای شاخص‌های تولیدی استان را در ابعاد ملی حائز اهمیت خواند و تشریح کرد که در بخش تولید گوشت مرغ شاهد رشد ۷ درصدی بوده و میزان تولید از ۱۱۹ هزار تن در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۷ هزار تن در سال ۱۴۰۵ ارتقا یافته است؛ همزمان تولید گوشت قرمز نیز با ثبت ۳ درصد رشد، از ۵۷.۴ هزار تن به ۵۹.۱ هزار تن رسیده و حجم تولید شیر خام در استان به ۴۱۸ هزار تن افزایش یافته است.

اصغری همچنین به رشد ۶ درصدی تولید تخم‌مرغ و رسیدن آن به ظرفیت ۱۶ هزار تن اشاره کرد و افزود: آذربایجان‌غربی در تولید عسل شاهد جهشی کم‌نظیر و چشمگیر در سطح ملی بود؛ به‌طوری‌که تولید این محصول استراتژیک با ۲۰ درصد رشد، از ۲۳.۳ هزار تن به ۲۸ هزار تن رسید تا جایگاه این استان به عنوان قطب اصلی تولید عسل بیش از پیش تثبیت شود.

وی در پایان با تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی بهره‌برداران و فعالان عرصه تولید، خاطرنشان کرد: سیاستگذاری‌های جهاد کشاورزی بر پایه توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، تقویت واحد‌های تولیدی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی استوار است و زنجیره ارزش استان با تمام توان در خدمت اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور خواهد ماند.