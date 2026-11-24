مدیرکل پست استان لرستان از برگزاری مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری سال ۲۰۲۷ با موضوع «اگر بخواهید درباره فضا به کسی نامه بنویسید، چه کسی را انتخاب می‌کنید و چرا فضا به همه تعلق دارد؟» خبر داد و از نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال استان برای شرکت در این رویداد دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،حسام امینی فر با اشاره به اینکه این مسابقه در راستای ابلاغ اتحادیه جهانی پست (UPU) و با همکاری شرکت ملی پست برگزار می‌شود، گفت: شرکت‌کنندگان باید در قالب یک نامه حداکثر ۸۰۰ کلمه‌ای، خطاب به شخصی که انتخاب می‌کنند، دیدگاه و احساس خود را درباره اهمیت فضا و تعلق آن به همه مردم جهان بیان کنند.

مدیرکل پست لرستان با تأکید بر اینکه آثار ارسالی باید حاصل قلم، اندیشه و خلاقیت خود نوجوانان و بدون استفاده از هوش مصنوعی باشد، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به روابط عمومی اداره‌کل پست استان لرستان ارسال کنند تا پس از بررسی و انتخاب آثار برتر، به شرکت ملی پست معرفی شوند.

امینی فر با بیان اینکه در مرحله کشوری سه اثر برگزیده انتخاب و از صاحبان آن‌ها با اهدای جوایز نفیس تجلیل می‌شود، اظهار داشت: اثر برگزیده نهایی نیز برای رقابت در سطح بین‌المللی به اتحادیه جهانی پست ارسال خواهد شد تا امکان انتخاب آن به‌عنوان یکی از آثار برتر جهانی فراهم شود.

مدیرکل پست لرستان با اشاره به موفقیت نوجوان ایرانی در دوره گذشته این رقابت‌ها تصریح کرد: در دوره قبل، امیرآریان حسنلو، نوجوان زنجانی، با نگارش نامه‌ای خطاب به دوستش پارسا درباره اهمیت ارتباطات انسانی در دنیای دیجیتال، در میان شرکت‌کنندگان ۶۵ کشور جهان به مقام سوم و مدال برنز بین‌المللی دست یافت.

امینی فر با دعوت از خانواده‌ها برای تشویق فرزندان خود به حضور در این رویداد فرهنگی و ادبی خاطرنشان کرد: نوجوانان لرستانی از استعداد، ذوق و ذهن خلاقی برخوردارند و امیدواریم با مشارکت گسترده آنان، شاهد درخشش نمایندگان استان در رقابت‌های ملی و حتی کسب افتخاری جهانی باشیم.