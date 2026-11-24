به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمهدی شجاعی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نویسنده فقید، یادداشتی را منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است:

نمی‌دانم که در مصیبت فقدان جانسوز رضا امیرخانی به که باید تسلیت بگویم به خانواده‌ای که بعد از همسر و پدر اکنون در سوگ پسر و برادر نشسته‌اند، به پسران نازنینی که بزرگ‌ترین سرمایه زندگی‌شان را از دست داده‌اند، به زهرای مهربان و فداکار که برای رضا همراهترین همسر بود و برای من دختر و برای همگان الگوی همزیستی عاشقانه در کنار همسر.

به محمدرضا که ابتدا برادر کوچک‌تر رضا بود و بعد‌ها برادر بزرگ‌تر بچه‌هایش شد، به برادرم محسن چینی‌فروشان که رنگ رفاقتش با رضا دیدنی و ستودنی بود. به نویسندگان معاصری که طعم رفاقت با رضا را تجربه کرده‌اند. به شاگردان عاشقی که در محضر او زانوی تلمذ زده‌اند. به خوانندگان فهیم و اهل دلی که با آثار رضا امیرخانی زندگی کرده‌اند. به جهان ادبیات و هنر و و داستان و رمان که از گنجی گرانمایه و بی‌پایان محروم شده است یا به خودم که رفیقی شفیق و برادری نجیب و مودب و آزاده و همدل و همپا و هم پیمان را از دست داده‌ام و در این مصیبت بهت‌آور به قدر قبیله‌ای سوگوارم و چنان صاحب عزایم که هنوز خودم را پیدا نکرده‌ام.

حقیقت این است که در این مصیبت جانکاه هیچ تسلیتی نمی‌تواند مرهم دل‌های داغ دیده باشد مگر دست‌های مهربان خداوند رحمان که اتکال و اتکای به او امن‌ترین ملجأ و پناهگاه در مصائب و سختی‌ها است.

خداوند او را با موالیانش در بهشت قرب خویش محشور فرماید به حق محمد و آل محمد علیهم السلام.