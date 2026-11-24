بخشدار بهنمیر از اجرای پروژه اصلاح و تقویت شبکه برق در روستای روشندان با طول ۱۵۰۰ متر و اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، محمدجواد شکراللهی در بازدید از این منطقه گفت : در پی طوفان شهریورماه سال جاری در روستای روشندان، تیر برق دچار خسارت شد و سقوط تیربرق و آسیب به سیم‌های برق، خسارات قابل‌توجهی به شبکه وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که حدود دو ماه قطعی برق در این منطقه مشکل‌ساز شد.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی بخشداری و مهندس قلی‌زاده، رئیس اداره برق این بخش، امروز در منطقه حضور داریم و مانوری شایسته با پشتیبانی چندین شهرستان برگزار شد.

شکراللهی تصریح کرد: این پروژه با رعایت توجه به زیرساخت‌ها و با طول ۱۵۰۰ متر انجام شده است و ایرادات موجود بررسی و برطرف شده تا در حوادث غیرمترقبه آینده شاهد تکرار چنین مشکلاتی نباشیم.

بخشدار بهنمیر گفت: برای اجرای این پروژه بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.