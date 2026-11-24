

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران، در واکنش به اظهارات جواد نکونام مبنی بر اینکه برخی افراد در فدراسیون فوتبال از شرایط به‌وجودآمده برای تراکتور خوشحال هستند، بیانیه‌ای را صادرکرد.

در این بیانیه آمده است:

تمامی مدیران و کارکنان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، همگام با مردم ایران، آرزومند موفقیت و سربلندی نمایندگان کشورمان هستند؛ چراکه افتخارآفرینی این تیم‌ها در عرصه بین‌المللی، موجب عزت و غرور ملی خواهد بود. همان‌گونه که شب گذشته علاقه‌مندان فوتبال از نمایش خوب استقلال نماینده کشورمان مقابل العین خوشحال شدند، از شکست تراکتور تبریز دیگر نماینده ایران نیز ناراحت شدند.

هدف و آرزوی تمام باشگاه‌های فوتبال ایران، حضور در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی قاره آسیاست و بدون تردید صعود به این مسابقات افتخاری بزرگ برای هر باشگاه محسوب می‌شود. از همین رو، تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها خود را برای مسابقاتی فشرده و دشوار آماده می‌کنند.

متأسفانه در فصل جاری، نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا دو، با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا از حق میزبانی محروم شده‌اند. شرایط خاص منطقه و محدودیت‌های ایجادشده برای سفر تیم‌های ورزشی ایران به کشور‌های خارجی حتی تیم ملی، دشواری‌های مضاعفی را برای نمایندگان کشورمان به وجود آورده است.

سازمان لیگ مطابق روال فصل‌های گذشته، نهایت همکاری را با نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی داشته و در فصل جاری نیز با توجه به شرایط ویژه، بیش از گذشته و در چارچوب قوانین و مقررات به این تیم‌ها کمک کرده است. از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان لیگ می‌توان به تعویق مسابقات تراکتور تبریز، استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته‌های یازدهم و سیزدهم لیگ برتر اشاره کرد.

بنابراین، نسبت دادن خوشحالی از ناکامی یک نماینده ایران به مجموعه فوتبال کشور، منصفانه نیست موفقیت و سربلندی باشگاه‌های کشورمان در رقابت‌های بین المللی در اصل به معنای پیشرفت و ارتقای فوتبال کشور در قاره آسیاست و افتخارآفرینی این باشگاه‌ها باعث افتخار فدراسیون فوتبال هم می‌شود.

تیم‌های استقلال و گل‌گهر سیرجان نیز برای حضور در رقابت‌های آسیایی با دشواری‌هایی همچون طولانی بودن مسیر سفر و برگزاری مسابقات در کشور ثالث مواجه بوده‌اند، اما مدیران، مربیان و بازیکنان این تیم‌ها با درک شرایط موجود و تلاش مضاعف، برای فراهم کردن شرایط مناسب‌تر اقدام کرده‌اند. انتظار می‌رود همه خانواده فوتبال با درک شرایط دشوار نمایندگان کشورمان، در مسیر حمایت از آنها و سربلندی فوتبال ایران گام بردارند.