به‌گزارش بلومبرگ، با افزایش ۸.۶ درصد قیمت گاز و اختلال در عرضه غرب آسیا ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح در این مقطع از سال ۲۰۱۳ رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت گاز طبیعی اروپا درپی موج سرمای هم‌زمان در اروپا و آسیا و تشدید نگرانی‌ها دربارهٔ اختلال عرضه از مسیر تنگهٔ هرمز، در یک روز ۸.۶ درصد جهش کرد و به‌حدود ۹۶ یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسید.

به‌گزارش بلومبرگ، ذخایر گاز اروپا تا ۱۷ نوامبر تنها ۷۰.۱۵ درصد پر بوده که پایین‌ترین سطح در این مقطع از سال ۲۰۱۳ است؛ هم‌زمان پیش‌بینی سرمای شدید و کاهش تولید برق بادی، تقاضا برای گاز را افزایش داده است.

اختلال صادرات گاز قطر پس‌از حمله به تأسیسات رأس‌لفان و رقابت خریداران آسیایی و اروپایی برای محموله‌های ال‌ان‌جی نیز فشار بر بازار را تشدید کرده است.