استاندار قم با دعوت از مردم برای حضور در رزمایش سراسری جان‌فدا، گفت: این رزمایش که نهم آذرماه همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در قم برگزار می‌شود، جلوه‌ای از اقتدار، آمادگی و وحدت مردم در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای اکبر بهنام‌جو با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری جان‌فدا در استان قم، گفت: این رزمایش اقتدار مردم ولایتمدار استان قم و آمادگی آنان برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، میهن عزیزمان و تبعیت از ولایت فقیه و رهبری را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این رزمایش افزود: از روحانیون، دانشجویان، کارگران، کارمندان، پزشکان، دانش‌آموزان و همه آحاد مردم استان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این رزمایش، آمادگی و عزم ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.

استاندار قم با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تصریح کرد: ایران زنده و استوار است و مردم این سرزمین جان‌فدای میهن، اسلام و ارزش‌های خود هستند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: مردم ایران رهبر شهید خود را فراموش نخواهند کرد و با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در این رزمایش پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی خواهد داشت، گفت: ملت ایران با وحدتی بی‌نظیر پشت نظام ایستاده‌اند و تا آخر مسیر مقاومت و دفاع از کشور را ادامه خواهند داد و قطعا پیروز میدان خواهند بود.