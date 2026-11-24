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دادستان مرکز آذربایجان غربی برلزوم تسریع در اجرای طرح پایش زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی خدادادی در جلسهای که با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و مدیر کل زندانهای استان در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد بر تکمیل کاربرگهای پایش زندانیان و تسریع در اجرای طرح در راستای بخشنامه دادستانی معزز کل کشور تاکید کرد.
خدادادی، دادستان جدید مرکز آذربایجان غربی با اشاره به پیامدهای مثبت پایش زندانیان و تکمیل کاربرگهای هشتگانه را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها، از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت ارفاقات قانونی نقش مؤثری در کاهش تعداد زندانیان و تسهیل بازگشت محکومان به جامعه دارد.
خدادادی اظهار کرد: کاهش تعداد زندانیان، از سیاستهای مهم و راهبردی قوه قضاییه به شمار میرود و همواره مورد تأکید ریاست معظم قوه قضاییه و دادستانی معزز کل کشور بوده است.
وی افزود: اجرای دقیق این سیاست علاوه بر کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان، میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی در زندانها را نیز فراهم کند.