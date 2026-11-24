به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی خدادادی در جلسه‌ای که با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و مدیر کل زندان‌های استان در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد بر تکمیل کاربرگ‌های پایش زندانیان و تسریع در اجرای طرح در راستای بخشنامه دادستانی معزز کل کشور تاکید کرد.

خدادادی، دادستان جدید مرکز آذربایجان غربی با اشاره به پیامد‌های مثبت پایش زندانیان و تکمیل کاربرگ‌های هشتگانه را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت ارفاقات قانونی نقش مؤثری در کاهش تعداد زندانیان و تسهیل بازگشت محکومان به جامعه دارد.

خدادادی اظهار کرد: کاهش تعداد زندانیان، از سیاست‌های مهم و راهبردی قوه قضاییه به شمار می‌رود و همواره مورد تأکید ریاست معظم قوه قضاییه و دادستانی معزز کل کشور بوده است.

وی افزود: اجرای دقیق این سیاست علاوه بر کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها را نیز فراهم کند.