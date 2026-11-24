رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با اشاره به سرعت بالای تحولات جمعیتی در ایران گفت: مراحل گذار جمعیتی که در بسیاری از کشور‌ها چند دهه و حتی بیش از یک قرن طول کشیده، در ایران در فاصله کوتاه یک دهه اتفاق افتاده و اکنون سطح باروری کشور در وضعیت بسیار پایین قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, رسول صادقی با اشاره به فاصله میان فرزندخواهی و فرزندآوریگفت: تعداد فرزندانی که خانواده‌ها تمایل دارند بیش از ۱۰۰ درصد واقعیت موجود در حوزه فرزندآوری است و به نوعی یک شکاف بین فرزندخواهی و فرزندآوری وجود دارد؛ این مهم‌ترین روزنه سیاستی است و سیاست‌گذاری باید بر موانع تحقق این خواسته متمرکز شود.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های تداوم باروری پایین افزود: اگر باروری پایین پایدار بماند، می‌تواند اثرات هنجاری و فرهنگی بر آینده بگذارد و خودِ باروری پایین به یک فرهنگ و هنجار تبدیل شود؛ بنابراین این فرصت سیاست‌گذاران است که بتوانند این چالش ایجادشده را برطرف کنند.

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با اشاره به پیامد‌های انباشته چند دهه باروری پایین تصریح کرد: این مسئله به یک مسئله در ساختار جمعیتی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که در حوزه جمعیت به عنوان «انقلاب خاموش جمعیت» شناخته می‌شود.

وی افزود: روند تغییرات ساختار سنی که در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشید، در ایران در ۲۰ سال اتفاق افتاده و این روند شتابان سالمندی جمعیت می‌تواند پیامد‌هایی در سیستم‌های اقتصادی، نظام بیمه‌ای و بازنشستگی و نظام بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی به همراه داشته باشد.

صادقی با اشاره به فرصت «پنجره جمعیتی» گفت: ما قبل از اینکه وارد فاز سالمندی شویم، با افزایش سرمایه انسانی، جمعیت قابل توجه جوان و در سنین فعالیت مواجه هستیم؛ فرصتی که تقریباً ۲۰ سال گذشته و حدود ۲۰ سال دیگر نیز پیش روی کشور است تا قبل از ورود کشور به فاز سالمندی از این سرمایه انسانی استفاده کنیم.

وی با طرح این پرسش که آیا این سرمایه به سرمایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است، تأکید کرد: این مسئله بسیار مهمی است که در این فرصت کوتاه بتوانیم از آن استفاده کنیم؛ فرصت‌های اصلاح مسیر تحولات جمعیتی محدود است و تأخیر در سیاست‌گذاری و ناکارآمدی سیاست‌ها می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری در حوزه مسائل جمعیتی داشته باشد.

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با تأکید بر ضرورت تغییرات پارادایمی در سیاست‌گذاری جمعیتی اظهار کرد: جمعیت مقوله‌ای مستقل و جدا از ابعاد مختلف جامعه نیست؛ جمعیت از اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و سیاست جدا نیست.

صادقی با اشاره به لزوم حرکت از سیاست‌های متمرکز بر ازدواج و فرزندآوری به سمت سیاست‌های خانواده‌محور افزود: سیاست‌های خانواده‌محور باید چرخه زندگی خانوادگی را از کودکی، جوانی، میانسالی و سالمندی شامل شود؛ چراکه هیچ چرخه زندگی‌ای نیست که نتواند بسیاری از مسائل حوزه ازدواج و فرزندآوری را حل کند.

وی افزود: ایجاد محیط اجتماعی، محیط نهادی و محیط سازمانی دوستان و خانواده باید به یک سیاست عمومی در کشور تبدیل شود تا مجدداً محیط اجتماعی دوستان، خانواده و کودک در جامعه شکل بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت تنها کنشگر فعال در این زمینه نیست، گفت: شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و نهاد‌ها همه باید کمک کنند تا این محیط اجتماعی دوستان و خانواده شکل بگیرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور سومین تغییر پارادایمی را حرکت از سیاست‌گذاری ملی صرف به سمت سیاست‌گذاری منطقه‌ای و محلی دانست و تصریح کرد: در ایران اسلامی بسیاری از مؤلفه‌ها و ابعاد جمعیتی در مناطق مختلف کشور تفاوت‌ها و تغییرات قابل توجهی دارند؛ بنابراین با وجود داشتن یک سیاست جامع، باید در سطح محلی و منطقه‌ای دنبال راه‌حل‌ها باشیم و از ظرفیت‌های محله‌ای و منطقه‌ای برای تعمیر ابعاد جمعیتی استفاده کنیم.

صادقی چهارمین تغییر پارادایمی را حرکت از سیاست‌گذاری مبتنی بر آرزو به سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایرانی دانست و اظهار کرد: تحولات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی رخ داده و بخش زیادی از این تحولات جدید است؛ سیاست‌گذاری باید متمرکز بر تحولات نسبی باشد، چراکه همین تحولات نسبی است که می‌تواند آینده کشور را رقم بزند. در این زمینه نیاز است بسیاری از واقعیت‌های اجتماعی جامعه را ببینیم؛ خیلی وقت‌ها کار‌های ارزشمندی انجام می‌شود، اما وقتی در کنار تحولات ارزشی قرار می‌گیرد، باعث ناکارآمدی می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ملاحظات جمعیتی در دولت گفت: ملاحظات جمعیتی باید در بطن بسیاری از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد و سیاست‌ها باید حمایت از خانواده باشد؛ در این شرایط است که سیاست حمایت از خانواده به عنوان گفتمان حاکم بر سیاست‌ها قلمداد می‌شود و از سازوکار فرابخشی که در ستاد ملی جمعیت شکل گرفته، تقویت و حمایت‌های بیشتری صورت می‌گیرد.