۷۰۹ اثر از نویسندگان ایران و هشت کشور جهان به پنجمین جشنواره داستان آب اصفهان ارسال و داوری شده است.

ارسال ۷۰۹ اثر از نویسندگان ایران و جهان به دبیرخانه اصفهان

ارسال ۷۰۹ اثر از نویسندگان ایران و جهان به دبیرخانه اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: فراخوان این رقابت ادبی برای مخاطبان اهل قلم و عموم مردم فارسی‌زبان سراسر جهان ارسال شد و در نهایت ۷۰۹ اثر از نویسندگان ایران و هشت کشور جهان به این دوره از جشنواره ارسال شد.

محمد شفاهی افزود: آثارخارجی دریافت شده به این دوره از جشنواره از کشور‌های کانادا، آلمان، فنلاند، نیوزیلند، اتریش، استرالیا، ایتالیا و آمریکا بوده است.

وی گفت: این رویداد شامل بخش‌هایی از جمله داستان کوتاه بزرگسال، روایت و ناداستان بزرگسال، حوزه‌ی آبریز، داستانک، طنز، داستان برای خردسالان، داستان برای کودکان، داستان برای نوجوانان، نویسندگان خردسال، نویسندگان کودک، نویسندگان نوجوان و آزاد است.

شفائی ادامه داد: داوران این دوره علی خدایی، ناهید طباطبایی، سلمان باهنر، روح‌الله حسینی و الیا طالبی بودند و ترکیب بازخوانان نیز از بهجو خزائی، رامبد خانلری، الیا طالبی، فاطمه کاظمی، کوروش شیرالی، عاطفه نورپیشه، روح‌الله حسینی، علیرضا دهقانی، محمد سمندری و حمیدرضا کریم‌زاده تشکیل شد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از آماده سازی کتاب این دوره نیز خبر داد و گفت: متن کتاب دور پنجم جشنواره همچون دوره‌های گذشته، با عنوان «پنجمین چشمه‌ی کلمات» شامل حدود ۲۵ اثر منتخب و برگزیده چاپ می‌شود.

شفائی افزود: دبیرخانه‌ی پنجمین جشنواره ملی داستان آب، علاوه بر آثار برنده، بخش قابل‌توجهی از آثار برگزیده را نیز به همت گویندگان باتجربه و البته خود نویسندگان ضبط کرده و در حال انتشار است.