وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سفر به استان البرز و در راستای حفاظت، سامان‌دهی و معرفی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی ایران دستور تشکیل کمیته ویژه پیگیری ثبت جهانی محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد را صادر کرد؛ .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت تاریخی و تمدنی محوطه ازبکی، بر تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای پیگیری مطالعات کارشناسی، حفاظت از آثار، سامان‌دهی محوطه و آماده‌سازی مقدمات پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی تأکید کرد؛ محوطه‌ای که در شمار ۱۰ تپه شاخص تاریخی ایران قرار دارد.

محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد استان البرز، با قدمتی حدود ۹ هزار سال، از مهم‌ترین کانون‌های مطالعات پیش از تاریخ ایران به شمار می‌رود و شواهد ارزشمندی از استقرار، زیست و شکل‌گیری جوامع انسانی در فلات ایران را در خود جای داده است.

این مجموعه که در سال ۱۳۴۸ شناسایی شد، شامل چندین تپه تاریخی با لایه‌های فرهنگی متعلق به دوره‌های پیش از تاریخ و آغاز دوران تاریخی است. کاوش‌های تخصصی در این محوطه از سال ۱۳۷۷ به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده آغاز شد و در جریان فصل‌های مختلف کاوش، آثار قابل توجهی از زندگی و تمدن جوامع کهن در این منطقه به دست آمد.

از جمله یافته‌های مهم محوطه ازبکی می‌توان به آثار معماری خشتی، سفالینه‌های تاریخی و شواهدی از شیوه زندگی، معیشت و فعالیت‌های اقتصادی جوامع باستانی اشاره کرد. همچنین خشت دست‌ساز کشف‌شده در این محوطه، به‌عنوان نمادی از گفت‌وگوی تمدن‌ها به سازمان ملل متحد اهدا شده است.

محوطه باستانی ازبکی در سال ۱۳۵۲ با شماره ۹۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. انتقال و واگذاری سند بخش قابل توجهی از اراضی این محوطه به اداره کل میراث فرهنگی استان البرز نیز از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت حفاظت و مدیریت این میراث ارزشمند بوده است.

تشکیل کمیته ویژه ثبت جهانی محوطه باستانی ازبکی، گامی مهم در مسیر صیانت از میراث کهن ایران، ارتقای جایگاه تاریخی استان البرز و فراهم‌کردن زمینه معرفی این محوطه در سطح بین‌المللی است؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر تقویت مطالعات باستان‌شناسی، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی پیشینه تمدنی منطقه را نیز فراهم کند.