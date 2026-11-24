دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: برنامه‌ای برای نامزد شدن ندارم و سعی می‌کنم به عنوان دبیر انتخابات سالمی را برگزار کنم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شصت و نهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک سه شنبه ۲ آذر به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته برگزار شد.

در پایان این نشست، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته با حضور در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات نشست توضیح داد.

علی نژاد در آغاز صحبت‌های خود گفت: این آخرین جلسه هیئت اجرایی در دوره مدیریت فعلی بود و تا ۷ دی که زمان انتخابات است نشست دیگری در قالب هیئت اجرایی نداریم.

وی ضمن قدردانی از رسانه‌ها بابت پوشش هیئت اجرایی و رویداد‌ها طی ۴ سال گذشته و همچنین تقدیر از اعضای هیئت اجرایی که بدون حاشیه بودند، یادآور شد که سعی داشتیم طی این مدت خدمات خوبی به ورزشکاران داشته باشیم، اتفاق خوبی بابت کسب مرسی بین الملل داشتیم و ارتباط خوبی هم با IOC داریم.

وی ادامه داد: امروز سرپرست کاروان المپیک جوانان گزارش عملکرد داد، اگر در دوره قبل هفتم شدیم به خاطر حضور رشته‌هایی مانند وزنه برداری و کشتی بود و تکواندو هم در دوره قبل ۶ نماینده داشت و نصف تیم اعزامی طلا گرفت.

علی نژاد تاکید کرد: مبلغ پاداش ورزشکاران المپیک سنگال طبق قول مان به حساب فدراسیون‌ها واریز شد، امیدواریم هرچه سریعتر در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد، امروز مصوب شد ۵۰ درصد پاداش ورزشکاران به مربیان شان اختصاص یابد.

وی با یادآوری کسب سهمیه المپیک توسط هانیه رستمیان گفت: مقرر شد ۳۰۰ میلیون به دارندگان سهمیه تخصیص یابد یعنی ۶ برابر پاداش دوره قبل ضمن اینکه هانیه رستمیان، چون برای دومین دوره به عنوان اولین ورزشکار صاحب سهمیه می‌شود، ۱۰۰ میلیون اضافه می‌گیرد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: گزارش عملکرد ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بررسی و تصویب شد و برنامه ۱۴۰۶ هم تاییدیه گرفت که در مجمع مطرح شد.

علی نژاد همچنین گفت: ۵ ماه پیش ۵ کارشناس خبره تعیین شد. قرار بود تغییری صورت نگیر، اما چند روز پیش علی کفاشیان انصراف داد و به همین دلیل با پیشنهاد خسروی وفا امروز مناف هاشمی جایگزین شد و امروز در هیئت اجرایی تاییدیه گرفت.

وی با یادآوری اینکه ۷ آذر ثبت نام انتخابات آغاز می‌شود، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در چارچوب قوانین پیش برویم، ان شالله انتخابات خوب برگزار شود، طبیعت انتخابات، رقابت و نقد است، امیدوارم رعایت اخلاق و ادب بشود و فضای ارام ورزش تداوم پیدا کند و در محیطی ارام انتخابات داشته باشیم. حق همه اعضای مجمع است که کاندیدا شوند ضمن اینکه یادآور می‌شوم نتیجه این انتخابات ۲ ساله است.

علی نژاد در مورد «ووشو و اینکه بعد از رفتن وی دچار افت شد، تصور نمی‌کنید در صورت ورود علیرضا دلیر به انتخابات کشتی هم افت کند؟» گفت: هنوز انتخابات برگزار نشده و معلوم نیست چه کسی رئیس می‌شود، ورزش بالا و پایین زیاد دارد و ووشو هم به یک نفر متکی نیست اخیرا هم در المپیک جوانان به مدال رسیدند.

وی در این زمینه ادامه داد: در مورد رشته‌های دیگر خودشان باید تصمیم گیری کنند، کشتی ورزش اول کشور است و عملکرد مثبتی در مسابقات جهانی آستانه نشان داد ظرفیت مدال آوری ان‌ها بیشتر است

علی نژاد در مورد گزینه‌های مطرح برای انتخابات و برنامه شخصی خودش برای آن مطرح شد، گفت: در مورد دیگران صحبت نمی‌کنم، چون صلاحیت صحبت ندارم، مجمع ۶۳ عضو دارد و همه می‌توانند نامزد شوند، برنامه‌ای برای نامزد شدن ندارم و سعی می‌کنم به عنوان دبیر انتخابات سالمی برگزار کنم و امیدوارم ۷ دی انتخابات سالمی دلشته باشیم.

وی در مورد علیرضا دبیر و ورودش به انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: مجمع ۶۳ عضو دارد، همه می‌توانند نامزد شوند ضمن اینکه ریاست کمیته ملی المپیک طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک شغل محسوب نمی‌شود.