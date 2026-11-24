به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از برگزاری نخستین مجمع عمومی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خبر داد.

ریتا خضرزاده در ارتباط با تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: مجمع عمومی تشکیل این انجمن روز چهارشنبه مورخ ۴ آذرماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۰ صبح در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان (واقع در ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پشت موزه) برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی آذربایجان غربی افزود: تشکیل این تشکل با هدف تقویت هم‌افزایی، همبستگی و مشارکت جمعی میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و همچنین حمایت از حقوق حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی آنان صورت می‌گیرد.

او با تأکید بر ضرورت توسعه این حوزه افزود: از جمله اهداف کلیدی این تشکل، فراهم‌سازی زمینه معرفی، عرضه و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های آموزش و توانمندسازی و تسهیل ارتباط هنرمندان با سرمایه‌گذاران و بازار‌های فروش خواهد بود.

خضرزاده همچنین خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های بومی، حمایت از احیای هنر‌های سنتی و اصیل و فراهم‌کردن بستر انتقال تجربه و تبادل ایده، می‌تواند مسیر حضور مؤثر هنرمندان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با صنایع‌دستی را هموار کند.

او خاطرنشان کرد: دستور جلسه این نشست شامل انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع، بررسی و تصویب اساسنامه منطبق با ضوابط ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و همچنین انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل است و از تمامی هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان واجد شرایط دعوت می‌شود با همراه داشتن کارت شناسایی، در زمان مقرر برای مشارکت در انتخاب ارکان تشکل حاضر شوند.