رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل از اعزام کاروان سلامت به منطقه امت باد این شهر با هدف ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و مشاوره‌ای به شهروندان کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، " مهدی زارعی" در حاشیه اجرای این طرح گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای مرکزمازندران گفت: کاروان سلامت با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات بهداشتی و درمانی، درسرای محله مرحوم طاهرنژاد سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با مشارکت مراکز غیردولتی و حمایت مجموعه‌های خیریه اجرا و خدمات متنوعی را به مراجعه‌کنندگان ارائه کرد.

وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان منطقه امت آباد که عمدتاً از خانواده‌های کم‌برخوردار شهری بودند، از خدمات تخصصی و عمومی حوزه سلامت بهره‌مند شدند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با بیان اینکه خدمات این کاروان در چندین بخش تخصصی ارائه شد، گفت: دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، قلب و عروق، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی و حلق و بینی از جمله بخش‌های درمانی این کاروان بود که با حضور کارشناسان و متخصصان مربوطه به مراجعه‌کنندگان خدمت‌رسانی کردند.

زارعی ادامه داد: علاوه بر خدمات درمانی، بخشی از برنامه نیز به ارتقای سلامت فردی و اجتماعی خانواده‌ها اختصاص داشت و مشاوره‌های خانوادگی و تحصیلی در کنار سایر خدمات بهداشتی و مراقبتی به شهروندان ارائه شد.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش خدمات اجتماعی در محلات کم‌برخوردار تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر خانواده‌هایی را که به دلایل اقتصادی امکان بهره‌مندی مستمر از برخی خدمات تخصصی را ندارند، فراهم کند و بخشی از نیاز‌های درمانی و مشاوره‌ای آنان را پاسخ دهد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل همچنین همراهی مراکز غیردولتی و ظرفیت خیران را در اجرای این برنامه ارزشمند دانست و گفت: مشارکت مجموعه‌های مردمی و خیریه در کنار مدیریت شهری، ظرفیت مؤثری برای توسعه خدمات سلامت‌محور و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.