مسئول روابط عمومی سپاه استان البرز، از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در برخی مناطق استان طی روزهای آینده، در پی عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده و اجرای رزمایش از سوی لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ابراهیم نوروزی با اشاره به اجرای رزمایش از سوی لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه اظهار کرد: در چارچوب عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده و همچنین اجرای برنامه‌های رزمایشی، ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق استان البرز شنیده شود که این موضوع در ارتباط با فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده نیروهای مربوطه است.

مسئول روابط عمومی سپاه استان البرز افزود: این برنامه‌ها ممکن است در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و شهروندان در برخی مقاطع صدای انفجارهایی را بشنوند؛ ازاین‌رو اطلاع‌رسانی لازم برای آگاهی مردم و جلوگیری از نگرانی‌های احتمالی انجام می‌شود.

نوروزی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش شهروندان خاطرنشان کرد: مردم استان ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این موضوع را از طریق منابع رسمی پیگیری کنند و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت شنیدن این صداها، نگرانی نداشته باشند و اطلاعیه‌ها و اخبار تکمیلی درباره زمان و روند اجرای برنامه‌ها را از مراجع رسمی دنبال کنند.