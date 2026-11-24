فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری ۱۰ سارق و پنج مالخر در طرح مقابله با سرقت از اماکن خصوصی خبر داد و گفت: متهمان به ارتکاب ۵۹ فقره سرقت در سطح استان اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در راستای مقابله با پدیده سرقت و شناسایی و دستگیری سارقان، به‌ویژه سارقان سابقه‌دار، طرح ویژه مقابله با سرقت از اماکن خصوصی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی محل وقوع سرقت‌ها، به سرنخ‌هایی از دست داشتن چند سارق سابقه‌دار در این سرقت‌ها دست یافتند و با هماهنگی قضایی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: مأموران در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۱۰ سارق را دستگیر و مقادیر قابل‌توجهی از اموال سرقتی را از مخفیگاه آنان کشف کردند.

سردار الهی با اشاره به اعتراف متهمان به ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح استان گفت: در این رابطه پنج مالخر نیز دستگیر شدند و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.