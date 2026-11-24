به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، با اشاره به پیشینه تاریخی، علمی و حوزوی این منطقه گفت: کاشان از مناطق پیش‌قدم در اجرای رشته‌های تخصصی جدید حوزوی است و ده‌ها دوره و رشته در مدارس و مراکز علمی این شهرستان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در پرتو اندیشه‌های امامین انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی، طراحی‌های تحولی متعددی در حوزه انجام شده است، افزود: برای برداشتن گام‌های بزرگ‌تر، پیام حوزه پیشرو و سرآمد مبنای برنامه‌ریزی‌های جدید قرار گرفته و کارگروه‌ها و قرارگاهی برای تبیین و پیگیری محور‌های آموزشی و پژوهشی تشکیل و

همچنین جزوه تبیین وظایف معاونت‌ها و بخش‌های مختلف برای تحقق این پیام تدوین شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به اقدامات انجام‌شده در حوزه فقه معاصر و مسائل نوپدید اشاره کرد و گفت: امسال ده‌ها درس در زمینه مسائل فقه معاصر برگزار شده و تاکنون حدود ۷۰ جلد اثر در حوزه‌هایی مانند فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه پول، فقه رمزارز‌ها و فقه هوش مصنوعی تدوین شده است و مجموعه پنج‌جلدی فقه هوش مصنوعی نیز به‌زودی منتشر می‌شود.

آیت‌الله اعرافی از تأسیس دفتر فلسفه‌های مضاف و نظامات اسلام، راه‌اندازی پژوهش‌سرا‌ها در استان‌ها و مناطق، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ارتقای پایان‌نامه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد کاشان نیز در این مسیر پیشگام باشد.

وی همچنین با اشاره به شرایط جدید کشور و فرصت‌های بین‌المللی پس از ایستادگی ملت، نیرو‌های مسلح و محور مقاومت در برابر چالش‌ها و جنگ‌های اخیر گفت:پایداری و حضور مردم در صحنه، موجب درخشش جدید انقلاب اسلامی در جهان و شگفتی افکار عمومی بین‌المللی شده است.

عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر جایگاه اجتماعات شبانه در تحولات اخیر افزود: اجتماع شبانه ملت، حرکتی محدود و جزیره‌ای نیست؛ بلکه حلقه‌ای از زنجیره بزرگی است که اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و عزت و عظمت ملت ایران را در جهان پیش می‌برد.

وی تأکید کرد: این زنجیره باید هر شب مورد توجه قرار گیرد و هیچ عاملی نباید به آن آسیب وارد کند. یکی از واقعیت‌هایی که در تحولات اخیر آشکار شد، ریشه داشتن قدرت اجتماعی و ملی در اجتماعات و حضور مردم در خیابان‌هاست.