

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدحسین امید، ضمن اعلام این خبر، گفت: «برندگان مدال طلای المپیاد ملی دانش‌آموزی در همه رشته‌ها و برندگان مدال‌های طلای، نقره و برنز المپیاد‌های بین‌المللی، که دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، مشمول «بورس نخبگان» این دانشگاه بوده و این بورسیه را مطابق آئین‌نامه آن، تا پایان تحصیل دریافت خواهند کرد».

به گفته رئیس دانشگاه تهران، این بورسیه تا پایان تحصیل دانشجوی نخبه، ماهیانه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال است.