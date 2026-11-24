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مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید دریاقلی سورانی نماد یک فرد مسئول و ایثارگر در برابر میهنش است که بدون هیچ دستوری و تنها با احساس مسئولیت اجتماعی و عشق به وطن، دست به کار ایثارگرانه بزرگی زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محمدرضا نقدی، افزود: جانفدایان امروز و ملت مبعوثی که هشت ماه است در خیابانها حضور دارند، در واقع ادامه دهنده راه دریاقلیها و شهدای دفاع مقدس هستند.
شهید دریاقلی سورانی یکی از قهرمانان دفاع مقدس است که با ایثارگری خود مانع از نفوذ غافلگیرانه نیروهای بعثی در ایران شد.
احمد امین فرد خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: