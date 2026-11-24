شهید دریاقلی سورانی نماد یک فرد مسئول و ایثارگر

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید دریاقلی سورانی نماد یک فرد مسئول و ایثارگر در برابر میهنش است که بدون هیچ دستوری و تنها با احساس مسئولیت اجتماعی و عشق به وطن، دست به کار ایثارگرانه بزرگی زد.