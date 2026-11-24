به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روستای قلعه‌بالا در شهرستان شاهرود، تنها نماینده ایران است که در رقابت امسال برای ثبت جهانی روستا‌های گردشگری، موفق به راهیابی به مرحله دوم ارزیابی سازمان جهانی گردشگری شده است.

جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنانگفت: قلعه‌بالا به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و مشارکت فعال جامعه محلی، توانسته است مرحله نخست ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

وی نزدیکی این روستا به زیستگاه یوز ایرانی، اجرای طرح نذر علوفه برای حمایت از حیات‌وحش، فعالیت خانه خلاق و مشارکت مردم در توسعه گردشگری را از ویژگی‌های شاخص قلعه‌بالا برشمرد.

تاجیک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستا افزود: در یک سال گذشته با همکاری مسئولان استان و مشارکت مردم محلی، زیرساخت‌های گردشگری قلعه‌بالا تقویت و مستندات لازم برای معرفی ظرفیت‌های این روستا به سازمان جهانی گردشگری ارائه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه به علت شرایط خاص کشور، ارزیابان سازمان جهانی گردشگری امسال امکان بازدید میدانی از روستا را پیدا نکردند، گفت: نتیجه نهایی انتخاب روستا‌های جهانی در اجلاس دهم دسامبر در بوئنوس‌آیرس، برابر با نوزدهم آذرماه، اعلام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد : با انتخاب قلعه‌بالا، ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در سطح جهانی بیش از پیش معرفی شود.