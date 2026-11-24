دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از کاهش ۵ درصدی سقف قیمت بلیت پروازها برای آذر خبر داد و علت آن را تعدیل و کاهش نسبی قیمت سوخت هواپیما و هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها نسبت به ماه گذشته اعلام کرد.

مجید اخلاقی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: در روزهای گذشته قیمت سوخت هواپیما اندکی کاهش پیدا کرده و متناسب با این کاهش، هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌های هواپیمایی نیز حدود ۵ درصد نسبت به ماه گذشته پایین آمده است.

اخلاقی گفت: این کاهش ۵ درصدی سقف قیمت بلیت هواپیما امروز در انجمن شرکت‌های هواپیمایی به تصویب رسید.

اخلاقی با اشاره به تأثیر مؤلفه‌های مختلف بر قیمت بلیت هواپیما تصریح کرد: هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی از جمله هزینه‌های ارزی و قیمت سوخت، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ بلیت هستند و هر زمان این هزینه‌ها کاهش پیدا کند، سقف قیمت بلیت نیز متناسب با آن تعدیل و کاهش خواهد یافت.