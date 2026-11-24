وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت اصلاح و تقویت نظام ارزشیابی مراکز آموزشی و پرورشی گفت: باید چارچوبی اصولی و قابل اعتماد برای ارزشیابی طراحی شود تا اعتبار گواهینامه‌های صادرشده متناسب با سطح واقعی دانش، مهارت و توانمندی فراگیران باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا کاظمی در نخستین جلسه هم‌اندیشی فصلی شورای هماهنگی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور، با اشاره به دشواری‌های فعالیت این مراکز، گفت: اگر مشکلات مدارس را برشماریم، مراکز غیردولتی با مشکلات و گرفتاری‌های به‌مراتب بیشتری مواجه‌اند به‌گونه‌ای که اداره یک مرکز آموزشی و پرورشی به‌مراتب دشوارتر از اداره یک مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مؤسسان و فعالان این حوزه، افزود: با وجود همه دشواری‌ها و چالش‌های موجود، نباید فراموش کنیم که مراکز غیردولتی نیز در کنار مدارس دولتی، در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی کشور نقش مؤثری دارند و باید این نقش مهم را با جدیت دنبال کنند.

مراکز غیردولتی بخشی از مأموریت حاکمیتی آموزش‌وپرورش هستند

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی این وزارتخانه آموزشی و پرورشی است، گفت: تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش باید در راستای این مأموریت تعریف و اجرا شود و مدارس و مراکز غیردولتی نیز باید همین نقش و مسئولیت را ایفا کنند.

کاظمی با بیان این‌که مراکز غیردولتی با وجود ماهیت غیردولتی، از جایگاه و مسئولیتی حاکمیتی برخوردارند، تصریح کرد: نباید بعد حاکمیتی فعالیت این مراکز را فراموش کنیم. محتوای آموزشی، نیروی انسانی، چارچوب تعیین شهریه و ضوابط فعالیت این مراکز باید در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از هویت تربیتی مراکز غیردولتی، ادامه داد: فرآیند ارزیابی و ارزشیابی عملکرد این مراکز باید بر شاخص‌های واقعی و کیفی استوار باشد و از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از مأموریت تربیتی و حاکمیتی آموزش‌وپرورش استفاده شود.

وزیر آموزش‌وپرورش، حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی و تربیتی مراکز را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران و رؤسای این مراکز دانست و افزود: باید مراقب ناهنجاری‌هایی بود که می‌تواند به نظام تعلیم و تربیت، دانش‌آموزان، مؤسسات و مجموعه آموزش‌وپرورش استان‌ها آسیب وارد کند. انتظار می‌رود هر مرکز آموزشی و پرورشی به الگویی شایسته از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تبدیل شود.

ساماندهی محتوای تربیتی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی در اولویت باشد

وی گفت: شورای هماهنگی مؤسسان باید از ظرفیت ارزشمند اعضای خود برای حل مسائل اساسی و پیشبرد برنامه‌های تحولی آموزش‌وپرورش استفاده کند و فعالیت آن صرفاً به پیگیری مسائل جزئی محدود نشود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه در کنار رسیدگی به مسائل جاری، برنامه‌های تحولی متعددی را دنبال می‌کند، افزود: تحول در برنامه درسی، ساختار نظام آموزش‌وپرورش، نظام آموزشی، حوزه پرورشی و ارتقای کیفیت از جمله برنامه‌های اساسی این وزارتخانه است که به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار دارد.

کاظمی با اشاره به اولویت‌های مهم مراکز غیردولتی، ساماندهی محتوا و برنامه‌های تربیتی را یکی از موضوعات اساسی برشمرد و تصریح کرد: باید برای این حوزه برنامه‌ای جامع و منسجم طراحی شود.

وی نیروی انسانی را از دیگر محور‌های تعیین‌کننده در کیفیت فعالیت مراکز دانست و گفت: پس از برنامه‌های درسی و تربیتی، مهم‌ترین مسئله در مراکز غیردولتی، نیروی انسانی است. جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته، برخوردار از صلاحیت‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی، از الزامات ارتقای کیفیت فعالیت مراکز غیردولتی است.

ضرورت اعتباربخشی به گواهینامه‌های مراکز غیردولتی

کاظمی با تأکید بر اهمیت اصلاح و تقویت نظام ارزشیابی مراکز آموزشی و پرورشی اظهار کرد: باید چارچوبی اصولی و قابل اعتماد برای ارزشیابی طراحی شود تا اعتبار گواهینامه‌های صادرشده متناسب با سطح واقعی دانش، مهارت و توانمندی فراگیران باشد.

وی با بیان این‌که اعتبار گواهینامه‌ها باید متناسب با توانمندی و مهارت واقعی فراگیران باشد، افزود: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که افراد گواهینامه دریافت کنند، اما هنگام ورود به محیط‌های آموزشی و حرفه‌ای، از دانش و مهارت لازم برخوردار نباشند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین نظارت دقیق و ارزیابی مستمر عملکرد مراکز را از الزامات ارتقای کیفیت فعالیت آنها دانست و بر ضرورت طراحی چارچوبی جامع برای این موضوع تأکید کرد.

پیگیری اصلاح قوانین و رفع موانع فعالیت مراکز غیردولتی

کاظمی با اشاره به مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی مؤسسان مراکز غیردولتی، از جمله موضوعات مالیاتی، بیمه، مواد قانونی مرتبط با فعالیت مراکز و حق رأی نمایندگان مؤسسان، بر ضرورت بررسی کارشناسی و پیگیری اصلاح مقررات تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع تعارض منافع در حضور نمایندگان مؤسسان در شورا‌های مرتبط، گفت: باید میان تعارض منافع فردی و حضور نماینده یک مجموعه صنفی تفاوت قائل شد. اگر نماینده شورای مؤسسان در جلسه‌ای حضور دارد، باید بررسی شود که آیا موضوع مطرح‌شده واقعاً با منافع شخصی او مرتبط است یا به مجموعه‌ای بازمی‌گردد که نمایندگی آن را بر عهده دارد، این موضوع نیازمند بازبینی و اصلاح است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران برای اصلاح قوانین، افزود: مسائل و مطالبات مطرح‌شده باید دسته‌بندی شوند تا مشخص شود کدام موارد در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، کدام موارد در سطح دولت کدام موارد نیازمند پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون برای همه دستگاه‌ها و مسئولان ضروری است، تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای قانون مستثنا باشد. موضوعات مطرح‌شده باید با تفکیک دقیق و پیگیری مستمر در مسیر اصلاح قرار گیرد.

مراکز غیرمجاز به فعالیت مراکز قانونمند آسیب می‌زنند

کاظمی فعالیت مراکز آموزشی و پرورشی غیرمجاز را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: مراکز غیرمجاز بدون رعایت ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند، از جمله اینکه ممکن است تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی خود را انجام ندهند و نیروی انسانی را خارج از چارچوب‌های قانونی به کار بگیرند.

وی با بیان این‌که فعالیت این مراکز به مجموعه مراکز قانونمند آسیب وارد می‌کند، افزود: فعالیت غیرمجاز علاوه بر ایجاد آسیب‌های تربیتی، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار و جایگاه مراکز دارای مجوز نیز می‌شود، بنابراین باید ساماندهی و برخورد قانونی با این مراکز را با جدیت پیگیری کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس برای ساماندهی این حوزه گفت: باید از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استفاده کنیم تا این مراکز نتوانند به نظام تعلیم و تربیت و مجموعه مراکز قانونی آسیب وارد کنند.

کاظمی بر ضرورت ارتقای شأن، جایگاه و اعتبار مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تأکید کرد و خواستار استفاده مؤثرتر از ظرفیت مؤسسان و شورای هماهنگی برای حل مسائل و تقویت نقش این مراکز در نظام تعلیم و تربیت کشور شد.