مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و دبیر ستاد هفته بزرگداشت مقام زن، از راه‌اندازی پویش سراسری تخفیف‌های ویژه به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر خبر داد.

پویش سراسری «به یاد مادرم، حضرت زهرا (س)» در قم

پویش سراسری «به یاد مادرم، حضرت زهرا (س)» در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، خانم حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به ایام ولادت حضرت زهرا (س) گفت: با همکاری دفتر امور بانوان و مشارکت گسترده اصناف استان، طرحی جامع برای تسهیل خرید هدایا به مناسبت این ایام مبارک در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره انتخاب شعار «به یاد مادرم، حضرت زهرا (س)» برای پویش افزود: این طرح تخفیف سراسری، نه تنها در مرکز استان، بلکه در تمامی شهرستان‌ها اجرا خواهد شد تا شهروندان بتوانند با هزینه‌ای مناسب، هدایایی برای همسران و مادران خود تهیه کنند.

وی در این خصوص گفت: اصناف استان قم همواره از دوران دفاع مقدس تا امروز، در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی در کنار مردم و در میدان‌های مختلف حضور داشته‌اند.

وی در پایان از تمامی صاحبان کسب‌وکار و اتحادیه‌ها دعوت کرد تا با نصب شعار مذکور و همکاری با اتحادیه‌های مربوطه، در این پویش بزرگ مشارکت کنند.