هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مردم و اهالی شهرک امام علی میبد، با برپایی آئین سنتی پخت آش نذری، ارادت خود را به مادران و همسران شهدا ابراز کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول خادمان حضرت‌ام‌البنین (س) در شهرک امام علی میبد، با اشاره به برگزاری هشت‌ساله این آئین مردمی گفت: پخت آش نذری‌ام‌البنین به همت اهالی برگزار می‌شود و امسال نیز ۱۴ دیگ آش تهیه شده است.

وی افزود: برای تهیه و طبخ این نذری، حدود ۲۸۰ میلیون تومان هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود ۱۴ هزار پرس آش میان مردم توزیع شود.

آسیابان همچنین از برپایی چهار شب موکب در شب‌های منتهی به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) خبر داد و گفت: پذیرایی از عزاداران، مداحی، سخنرانی و تعزیه‌خوانی از جمله برنامه‌های این موکب بوده است.

این آئین، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و زنده نگه داشتن فرهنگ نذر و خدمت در محله شهرک امام علی میبد است.