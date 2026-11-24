مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه همزمان با چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام عباس اسکندری گفت: در کنار بخش آوایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز در شهر قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دینی استان قم افزود: حضور علما، مراجع تقلید، مفسران قرآن کریم و مؤسسات پژوهشی، از جمله ظرفیت‌هایی است که زمینه برگزاری مستقل مسابقات معارفی را در این استان فراهم کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: پس از برگزاری موفق چهار دوره گذشته، دبیرخانه دائمی مسابقات معارفی نیز در قم مستقر شده است.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری مسابقات به ریاست استاندار قم، تصریح کرد: مقدمات میزبانی از مسابقات سراسری آوایی و معارفی قرآن کریم فراهم شده و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و دینی استان، مشکل خاصی برای برگزاری این رویداد وجود ندارد.

وی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و انعکاس ابعاد مختلف این رویداد قرآنی، گفت: هدف از برگزاری مسابقات، تنها شناسایی برگزیدگان نیست، بلکه کشف استعداد‌های کمتر شناخته‌شده در حوزه معارف قرآنی و اهل‌بیت (ع) و ترویج این آموزه‌ها به‌ویژه در میان نسل جوان نیز از اهداف مهم این رویداد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان، همراهی و اطلاع‌رسانی مؤثر اصحاب رسانه را در معرفی ظرفیت‌های این مسابقات و تحقق اهداف فرهنگی و قرآنی آن ضروری دانست.