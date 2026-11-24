به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه تقدیر و تجلیل از وکلای بسیجی انقلابی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: از زمان آغاز انقلاب اسلامی و با تشکیل بسیج مردمی، اقدامات و کار‌های بزرگی توسط بسیج در کشور انجام شده است و باز هم در همه صحنه‌ها بسیج نقش آفرینی می‌کند.

علی نژاد به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای خونخوار در کشور هم اشاره کرد و گفت: لازم است در مجامع بین المللی جنایت‌های این دو رژیم جنایتکار به صورت حقوقی دنبال شود و این امر باید در کشور تقویت شود.

وی افزود: دادگاه‌های داخلی هم باید اهتمام ویژه به پیگیری جنایت‌های دشمن آمریکایی-صهیونیستی داشته باشند و با محکوم کردن آنها زمینه اجرای حکم در مورد ان‌ها را فراهم کنند، چگونه که در برخی پرونده‌ها احکام داخلی صادر و به مرحله اجرا گذاشته شد و خسارات وارد شده به کشور وصول گردید.

مقام ارشد قضایی استان اضافه کرد: احکام محکومیت این جنایتکاران در عرصه‌های بین المللی هم یقیناً رسوایی این جانیان را به همراه دارد و افکار عمومی مردم آزاد اندیش جهان هم یقیناً آنها را قضاوت می‌کنند.

علی نژاد خطاب به وکلای بسیجی انقلابی حاضر در جلسه تاکید کرد: لازم است وکلاء با جدیت و علم و تخصص لازم موضوعات را در عرصه بین المللی دنبال کنند تا حق مردم از این ظالمان ستانده شود.