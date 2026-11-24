شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳ آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۴ درصدی و افزایش ۲۰۱ هزار ۶۸۲ واحدی به ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲ درصدی و افزایش ۵۰ هزار و ۶۲۹ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۶ هزارو ۹۴۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۵ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۹۱ درصد بازار معادل حدود ۸۵۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.