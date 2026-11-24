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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳ آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۴ درصدی و افزایش ۲۰۱ هزار ۶۸۲ واحدی به ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲ درصدی و افزایش ۵۰ هزار و ۶۲۹ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۶ هزارو ۹۴۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۴۵ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۹۱ درصد بازار معادل حدود ۸۵۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.