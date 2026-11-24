توسعه زیرساخت‌های هوشمند در موتورخانه‌های مازندران، راهبردی جدید برای مهار ناترازی گاز و پایداری شبکه توزیع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در شرایطی که مدیریتِ ناترازی گاز به یکی از چالش‌های اصلیِ شبکه انرژی کشور تبدیل شده است، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای بهینه‌سازی مصرف، به اولویتِ اجراییِ شرکت گاز مازندران بدل شده است.

طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها، با هدفِ عبور از روش‌های سنتی و پرهزینه، اکنون در دستور کار گسترده قرار گرفته است.

موتورخانه‌های هوشمند با حذف خطای انسانی و تنظیم خودکار دما بر اساس دمای محیط و ساعات فعالیت، مصرف گاز را در مراکز پرمصرف به شکل محسوسی بهینه می‌کنند.

این سامانه با پایشِ لحظه‌ای عملکرد مشعل‌ها، مانع از فعالیتِ بیهوده دستگاه‌ها در ساعات غیرفعالِ ادارات، مدارس و مجتمع‌های دولتی می‌شود.

بر خلاف مدیریت سنتی که در آن موتورخانه‌ها تا ساعات پایانیِ شب با ظرفیت کامل فعال بودند، سیستم‌های هوشمند، جریان انرژی را دقیقاً متناسب با نیازِ واقعی ساختمان مدیریت می‌کنند.

توسعه این زیرساخت‌ها در سطح استان، تنها یک اقدامِ فنی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی کلان برای حفظ پایداریِ شبکه در روز‌های اوجِ مصرف است.

با تجهیز مراکز عمومی به این سیستم، بخش بزرگی از اتلافِ انرژی در لایه‌های اداری و آموزشی کنترل شده و ظرفیتِ آزاد شده، به سوی مصارفِ حیاتی و منازل مسکونی هدایت می‌شود.

در حال حاضر ۳۵۰ واحد موتورخانه هوشمند در مازندران فعال است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد...