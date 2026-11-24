به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هواشناسی آذربایجان غربی درهشدار زرد- شماره ۴۲ از بارش متناوب باران (در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف) در نیمه شمالی و وزش باد نسبتاً شدید درکلیه مناطق استان خبرداد.

هواشناسی آذربایجان غربی در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۴۲ اعلام کرد: براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با توجه به عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو و افزایش گرادیان فشاری در منطقه؛ فعالیت سامانه جدید و بارش متناوب باران (در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف) همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره بارش باران با احتمال رعدوبرق (در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف)، مه گرفتگی و وزش باد شدید اواخر وقت روز سه شنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۳) است.

وزش باد شدید در کلیه مناطق استان و بارندگی در نیمه شمالی استان تا اواخر وقت چهارشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۴) ادامه دارد.

در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی در محور‌های مواصلاتی، احتمال آسیب به سازه‌های سبک در اثر تندباد وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.