\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0637\u0631\u062d \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u06a9\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u060c \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f .\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u060c \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\u060c \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u0627\u062a\u060c \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n \n