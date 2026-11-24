با هدف تولید انرژی پاک، صرفه‌جویی در مصرف برق و کمک به پایداری شبکه انرژی؛نخستین صفحه خورشیدی در آموزش و پرورش چهاربرج به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای توسعه انرژی‌های پاک، بهره‌گیری از منابع پایدار انرژی و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، نخستین پنل خورشیدی در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان چهاربرج نصب و به بهره‌برداری رسید.

این اقدام ارزشمند با مساعدت و حمایت اداره‌کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال تأمین و اجرا شده است.

«در جریان نصب و راه‌اندازی این سامانه خورشیدی، فخرالدین صمدی، فرماندار شهرستان چهاربرج، به همراه لطفعلی محرابی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، از مراحل اجرای طرح بازدید کردند و ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و همکاران دست‌اندرکار در فرآیند پیگیری، تأمین و نصب تجهیزات، بر ضرورت مدیریت مصرف برق، استفاده بهینه از انرژی و کمک به حفظ پایداری شبکه برق تأکید کردند.»