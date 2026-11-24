روسای دانشگاه مدیریت و فناوری پاکستان و دانشگاه نیشابور ایران در دیداری بر گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی دو کشور به ویژه در حوزه نجوم، تاکید کردند.

همکاری های پژوهشی ، دانشگاهی ایران و پاکستان

همکاری های پژوهشی ، دانشگاهی ایران و پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این دیدار ابراهیم حسن مراد رئیس دانشگاه مدیریت و فناوری پاکستان (UMT) با دکتر حسن صادقی سامرجانی رئیس دانشگاه نیشابور ایران، درباره فرصت‌های توسعه همکاری‌های دانشگاهی و علمی گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس گزارش روزنامه دیلی تایمز پاکستان، دو طرف در این نشست زمینه‌های اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی و اجرای طرح‌های آموزشی مشترک را بررسی کردند.

رئیس دانشگاه مدیریت و فناوری پاکستان با اعلام علاقه‌مندی این دانشگاه به توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه نجوم، گسترش تعاملات بین‌المللی را در پیشرفت دانش و تحقیقات علمی موثر دانست.

او همچنین با تشریح فعالیت‌های مرکز زبان فارسی دانشگاه، به اهمیت تاریخی، فرهنگی و علمی زبان فارسی اشاره کرد و از اقدامات این مرکز برای توسعه آموزش و یادگیری این زبان خبر داد.

مراد در ادامه، همکاری‌های بین‌المللی دانشگاهی را فرصتی برای تبادل دانش، افزایش ارتباطات علمی و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و شغلی گسترده‌تر برای نسل جوان دانست.

رئیس دانشگاه مدیریت و فناوری پاکستان همچنین بر آمادگی دانشگاه مدیریت و فناوری پاکستان برای گسترش مشارکت‌های علمی بین‌المللی و اجرای طرح‌هایی که به نفع دانشجویان، استادان و جامعه باشد، تاکید کرد.