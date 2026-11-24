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فردا و همزمان با هفته بسیج رزمایش بزرگ جانفدایان با حضور ۲۵ هزار نفر از بسیجیان استان بوشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جانشین فرماندهی سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: این مراسم در شهرستان بوشهر در ساحل خلیج فارس با حضور ۱۰ هزار نفر از بسیجیان برگزار میشود.
سردار دشتی افزود: رزمایش جانفدایان با هدف نمایش آمادگی، انسجام و توانمندی نیروهای بسیجی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، با مشارکت گسترده بسیجیان از نقاط مختلف استان برگزار میشود.
وی گفت: حضور گسترده بسیجیان در این رویداد، جلوهای از ظرفیت مردمی و آمادگی آنان برای ایفای نقش در عرصههای مختلف اجتماعی و دفاعی استان بوشهر است.