به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جانشین فرماندهی سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: این مراسم در شهرستان بوشهر در ساحل خلیج فارس با حضور ۱۰ هزار نفر از بسیجیان برگزار می‌شود.

سردار دشتی افزود: رزمایش جانفدایان با هدف نمایش آمادگی، انسجام و توانمندی نیرو‌های بسیجی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، با مشارکت گسترده بسیجیان از نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی گفت: حضور گسترده بسیجیان در این رویداد، جلوه‌ای از ظرفیت مردمی و آمادگی آنان برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و دفاعی استان بوشهر است.