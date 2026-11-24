به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با هفته کتاب، پویش مردمی اهدانش با هدف تأمین کتاب‌های کودک و نوجوان برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان در ۱۶ شهرستان آغاز و در حال اجراست؛ پویشی که از خیرین و دوستداران فرهنگ و کتاب دعوت می‌کند با مشارکت در این نذر فرهنگی، سهمی در توسعه عدالت فرهنگی و گسترش فرصت‌های مطالعه برای نسل آینده داشته باشند.

محمد نصیری؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، با اشاره به اجرای پویش خیرخواهانه اهدانش همزمان با هفته کتاب اظهار کرد: ایام هفته کتاب، لحظاتی ناب برای آشتی دوباره مردم با کتاب است، روز‌هایی که همدلی و بخشش بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌خورد و چه نذری ارزشمندتر از آنکه بتوانیم چراغ دانایی را در دل کودکان و نوجوانان روشن‌تر کنیم.

وی با اشاره به اجرای موفق پویش استانی «تأمین کتاب کودک برای کتابخانه‌های عمومی استان» که با هدف تأمین ۱۵۰۰ جلد کتاب تازه برای بخش کودک کتابخانه‌ها در هفته دوم آبان ماه اجرا شد، افزود: خیرین و مردم کتاب‌دوست با استقبال پرشور از این پویش، ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز را در کمتر از یک هفته تامین کردند و پویش با موفقیت به ثمر نشست؛ در همین راستا وجوه اهدایی صرف خرید ۱۳۰۰ نسخه کتاب جدید برای بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان شد و هم اکنون در قفسه کتابخانه‌های استان قرار گرفت.

نصیری افزود: پس از انجام این پویش موفق ۱۶ پویش تأمین منابع کتابی کودک و نوجوان در ۱۶ شهرستان استان در هفته کتاب آغاز و در حال اجراست و تلاش دارد با جلب مشارکت مردمی، دسترسی نسل آینده به کتاب‌های مناسب و باکیفیت را گسترش دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار آخرین ارزیابی صورت گرفته، شهرستان پردیس با ۹۶ درصد در صدر جدول درصد تحقق است؛ پس از آن قدس (۴۳ درصد)، ملارد (۴۰ درصد)، اسلامشهر (۳۹ درصد)، تهران (۳۸ درصد)، رباط‌کریم (۳۶ درصد) در گروه بالای ۳۰ درصد قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش کتاب در توسعه فرهنگی جامعه گفت: هر کتابی که به قفسه کتابخانه‌های محروم افزوده شود، فرصتی تازه برای یادگیری، رشد و شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان خواهد بود. از همین رو از همه مردم فرهنگ‌دوست، خیرین و نیک‌اندیشان دعوت می‌کنیم در این حرکت فرهنگی و ماندگار سهیم شوند.

نصیری ادامه داد: مشارکت در این پویش به‌صورت پرداخت مستقیم و با هر میزان کمک مالی امکان‌پذیر است و هر فرد می‌تواند به اندازه توان خود حلقه‌ای از زنجیره ترویج فرهنگ مطالعه و دانایی در جامعه باشد.

وی اضافه کرد: امیدواریم در روز‌های باقی مانده این نذر فرهنگی به همت مردم استان و دوستداران کتاب به ثمر بنشیند و شاهد تجهیز هرچه بیشتر کتابخانه‌های مناطق کم‌برخوردار به منابع ارزشمند کودک و نوجوان باشیم.

پویش اهدانش همزمان با هفته کتاب در حال برگزاری است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک پرداخت مستقیم که در سایت اهدانش به نشانی https://tehran.ehdanesh.ir/campaigns/ موجود است و با تعیین مبلغ دلخواه، در این اقدام فرهنگی و خیرخواهانه مشارکت کنند.